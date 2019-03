Sànchez i el cordó «suïcida» de l'ANC: les cinc claus del relat dels caps de la Guàrdia Civil el 20-S

Els principals responsables del dispositiu de la Guàrdia Civil del 20 de setembre del 2017 a la conselleria d'Economia han situat Jordi Sànchez a l'ull de l'huracà de les seves declaracions en la setmana 21 del judici al procés. El relat dels dos agents ha tingut com a fil conductor que l'aleshores president de l'ANC va assumir tasques de seguretat que haurien d'haver assumit els Mossos d'Esquadra. Tot plegat, enmig d'una protesta que han tornat a emmarcar dins d'un clima violent que va impedir que la comitiva judicial sortís per la porta però de la qual, paradoxalment, no se'n va derivar cap detenció.A continuació, els cinc punts clau de les declaracions del capità i el tinent de la Guàrdia Civil que durant la manifestació del 20-S es van responsabilitzar dels escorcolls i la seguretat de l'anomenada operació Anubis."El que prenia les decisions era el senyor Sànchez i Laplana -intendent dels Mossos- les acatava", ha dit el capità. "La intendent Laplana només assentia davant les explicacions de Sànchez", ha assegurat posteriorment el tinent. Aquestes dues afirmacions retraten com els dos agents de la Guàrdia Civil han situat l'expresident de l'ANC en l'epicentre de la gestió de la mobilització a les portes d'Economia, al mateix temps que s'assenyala, de nou, que la policia catalana no va acabar d'assumir les responsabilitats que li pertocaven.El responsable del dispositiu ha arribat a titllar d'"esperpèntic" que fos Sànchez qui assumís el paper "d'interlocutor vàlid davant la massa" i ha considerat que, malgrat la seva "actitud col·laborativa", l'activista no va acceptar cap de les propostes que li van fer, com ara la d'intentar apartar la multitud dels cotxes. Sànchez era, ha afegit el capitost de seguretat, qui portava la veu cantant a l'hora de decidir, per exemple, com fer entrar els detinguts a la conselleria perquè presenciessin els escorcolls.Al mateix temps, però, en ser preguntats per gestions concretes, el capità ha reconegut que va interlocutar amb la intendent Laplana en més de cinc ocasions i menys de 30. Amb ella ha admès que va gestionar la sortida de la comitiva judicial i que un equip de mediació dels Mossos van arribar al migdia a Economia per ajudar en aquesta tasca. Ha reconegut, a més, que a quarts de deu de la nit hi havia agents de la policia catalana i se'ls va oferir "encapsular" la comitiva judicial amb agents de la Brimo, de la mateixa manera que ha reconegut que dos mossos van custodiar la porta de l'edifici juntament amb dos guàrdies civils.Els dos testimonis de la Guàrdia Civil també s'han esmerçat en subratllar la impossibilitat de sortir de la conselleria d'Economia per la porta quan van acabar els escorcolls perquè el passadís fet pels voluntaris de l'ANC no era prou segur. "Els agents dels Mossos ens van dir: 'Esteu bojos? Si sortiu amb les caixes, us maten'", ha dit el capità. Ha insistit en aquest relat tot afegint que els haguessin "matxacat" i que la pròpia policia catalana tenia la mateixa "percepció objectiva del risc" de sortir carregant el material dels escorcolls perquè la gent els hagués identificat com a agents encara que anessin de paisà.El segon testimoni ha abonat aquesta tesi titllant de "suïcida" sortir a través del passadís, pel qual sí que van sortir de la conselleria, per exemple, funcionaris. Amb tot, la Guàrdia Civil tampoc va considerar idoni traslladar els detinguts al departament perquè estiguessin presents durant l'escorcoll per la inseguretat atribuïda al cordó de voluntaris, motiu pel qual la secretària judicial va acabat sortint per l'edifici del costat: el teatre Coliseum. Al seu torn, les defenses han fet notar que el cordó havia de recórrer 29 metres (la distància entre Economia i la Gran Via) i no els 200 que els agents han repetit una vegada i una altra durant l'interrogatori de les acusacions.Un dels temes del dia han estat les armes als vehicles que la Guàrdia Civil va deixar aparcats davant del Departament d'Economia. Els dos testimonis han volgut cobrir la seva presumpta negligència -deixar armes llargues "per al control de masses" en uns cotxes aparcats al mig del carrer- atacant els Mossos. El primer dels testimonis ha explicat que van demanar a Jordi Sànchez i als Mossos que fessin un cordó al voltant dels vehicles, però que s'hi van negar.El segon testimoni ha afegit que va demanar a la intendent Teresa Laplana poder guardar els vehicles a dins del pàrquing, però que tampoc se'ls va permetre. "Laplana no em va donar cap solució", ha assegurat a preguntes de la Fiscalia. Amb el pas de les hores, sempre segons el relat de la Guàrdia Civil, els concentrats van trencar els vidres i van robar material de l'interior dels cotxes, sense trobar les armes. Per ara no han transcendit imatges d'aquest moment malgrat que les càmeres hi van ser presents tot el dia. Unes armes, per cert, que tenien munició real, una afirmació que contradiu el que va dir, fa unes setmanes, l'ex-cap de la Benemèrita a Catalunya Ángel Gozalo, que va precisar que eren armes llargues per disparar projectils de goma.En el marc del relat de la violència, els insults, els crits i les amenaces que els agents asseguren que van rebre i sentir -però no van escoltar, per exemple, ni els concerts ni el cant del Virolai- aquest dilluns al Suprem s'ha parlat també d'un misteriós intent d'assalt a la conselleria d'Economia del qual tampoc s'han vist ara imatges ni consten als atestats. La Guàrdia Civil ha explicat que en un moment, "cap a les 3 o les 4 de la matinada", els concentrats van intentar tombar la porta del Departament. "Si s'hagués produït, podria haver passat una desgràcia", han explicat a preguntes de la Fiscalia.Això ja ho va negar Jordi Sànchez durant la seva declaració, a l'inici del judici, i avui ha quedat en entredit quan les defenses han fet notar que no hi ha imatges ni vídeos dels fets en els atestats. "No sé per què no s'han aportat imatges de l'allau humana contra la porta del Departament. Potser no existeixen", ha admès un dels testimonis.Han rebut també els periodistes. Una de les incògnites que planava sobre el judici -especialment per a aquella gent que no va ser davant d'Economia el 20-S- era qui van ser els primers en pujar als vehicles de la Guàrdia Civil aparcats a la Rambla de Catalunya. Un dels dos testimonis d'aquest dilluns, el cap de seguretat del dispositiu de la Benemèrita, ha dit que els primers van ser periodistes que ja de bon matí s'hi van enfilar per enregistrar imatges. "Els primers van ser els periodistes, però immediatament després ja va pujar altra gent, sobretot joves", ha volgut matisar l'agent. Preguntat per si no els podien fer baixar, l'agent ha dit que es trobaven massa lluny i que quan ho van intentar amb gestos se'n van burlar. El primer dels agents, que no ha precisat que fossin periodistes qui es van enfilar als vehicles, sí que ha titllat de "bogeria" la situació davant de la conselleria a les 10.30 hores del matí.Que els testimonis de la Guàrdia Civil són de càrrec, és a dir, que passen pel Suprem per mirar d'apuntalar el relat de les acusacions, és un fet. Ara bé, avui fins i tot Manuel Marchena ha hagut de cridar l'atenció al primer del dos agents que han declarat. Després d'un relat perfectament explicat a preguntes de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, els dubtes, els matisos i les inconcrecions han aparegut de sobte a preguntes de la defensa. Els "no ho sé", "no ho recordo" i "no ho vaig veure" han estat recurrents fins al punt que Marchena ha aturat l'interrogatori i ha demanat al testimoni que respongui "amb la mateixa convicció" a les defenses que a les acusacions, i li ha recordat que es trobava sota jurament.Més enllà d'això, Marchena ha reiterat la negativa a poder veure vídeos durant aquesta fase del judici -ha estat a petició de Marina Roig- i ha aturat l'interrogatori de Jordi Pina quan evidenciava la contradicció d'un dels testimonis. El comportament del tribunal ja va irritar la setmana passada les defenses i, en alguns episodis, sembla que aquesta anirà en el mateix sentit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor