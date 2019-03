ERC i JxCat proven d'erigir-se com a «vot útil» per evitar un pacte PSOE-Cs

A les sales de màquines dels partits independentistes fa setmanes que detecten un moviment d'agrupació de vot cap al PSOE. Pedro Sánchez, des de la manifestació de les tres dretes -PP, Ciutadans i Vox- a la plaça Colón de Madrid, juga la carta de dic de contenció davant d'una suma que ja s'ha concretat a Andalusia i que podria fer anar Espanya "dècades enrere", com repeteix la maquinària socialista. Aquest moviment de fons, a Catalunya, tindria com a beneficiari el PSC, que en les últimes conteses ha vist com els comuns i ERC els passaven per davant. Els republicans i Junts per Catalunya (JxCat) han activat aquest dilluns missatges de campanya destinats a situar l'independentisme com a "vot útil" davant d'un hipotètic pacte PSOE-Cs."Un acord així és dramàtic per a Catalunya", han reflexionat Sergi Sabrià i Marta Vilalta, dirigents d'ERC, en roda de premsa després de l'executiva . "En la mesura que ERC i l'independentisme sigui fort, tindrem capacitat per construir una solució democràtica i política. No pot ser que la situació que viu Catalunya s'hagi de resoldre per la via repressiva", han destacat. La idea de fons és que cal resoldre el conflicte polític a través del diàleg i l'autodeterminació, i al mateix temps bloquejar l'aplicació del 155 que PP, Ciutadans i Vox ja tenen perfilat si arriben a pactar després del 28-A.Aquest tripartit "ultra", ha reflexionat David Bonvehí, president del PDECat, seria el pitjor dels escenaris per buscar una sortida dialogada. "No és cert que el vot útil sigui pel PSOE, perquè no és cert que votant els socialistes es garanteixi que no governi Cs", ha assenyalat Bonvehí , que ha situat la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) com el vot útil per frenar les tres drets i també un govern del PSOE amb Albert Rivera. Un cartell de campanya d'ERC, de fet, fa servir el "Si tu no hi vas, ells tornen" -copyright dels socialistes l'any 2008- però amb imatge de Sánchez i el líder de Cs.I què hi diu el PSC, d'un pacte amb Rivera? El líder de Ciutadans, des de fa setmanes, insisteix que qualsevol acord passa per substituir Sánchez com a president pel seu paper amb Catalunya, massa agosarat des del seu punt de vista. "El que veuria amb molt bons ulls és no tenir un govern socialista condicionat", ha assegurat el candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni. El cap de setmana ha estat marcat per unes declaracions de José Luis Ábalos, ministre de Foment i mà dreta de Sánchez, en les quals defensava un pacte amb Cs per davant d'una entesa amb l'independentisme que permetés la investidura de Sánchez i estabilitat al Congrés.La investidura de Sánchez, destacat a les enquestes davant l'enfonsament del PP -Pablo Casado podria conduir per primera vegada els conservadors a caure per sota dels cent diputats-, podria dependre de JxCat, ERC i els nacionalistes bascos, a banda del suport -pràcticament descomptat- d'Unides Podem. És una qüestió que genera un fort debat intern dins l'espai postconvergent, on hi ha dirigents que aposten per "bloquejar l'Estat" fins que Sánchez -o qui se sotmeti a la investidura en minoria parlamentària- no abordi l'autodeterminació i la fi de la repressió.Davant d'això, Bonvehí -que ha vist com Carles Puigdemont ha imposat els seus afins a les llistes de JxCat, amb perfils favorables a no col·laborar en la governabilitat espanyola- ha subratllat que no aniran a "bloquejar" res a Madrid. "Com a vot útil, el de JxCat també ho és perquè és d'estricta obediència catalana, perquè vol desbloquejar la situació i perquè defensa asseure'ns en una taula per negociar", ha recalcat després de la reunió del comitè nacional. El debat intern aflorarà en campanya, però sobretot si l'independentisme és decisiu a l'hora d'investir Sánchez, com indiquen les enquestes.Des d'una certa distància s'ho miren els comuns, temerosos de caure el 28-A per sota d'ERC i del PSC després de dos comicis estatals imposant-se a Catalunya. Joan Mena, portaveu de Catalunya en Comú, ha posat el focus sobre Gabriel Rufián, número dos dels republicans per darrere d'Oriol Junqueras. Mena l'ha situat com a "excusa perfecta" per la formació d'un govern entre el PSOE i Ciutadans . Els comuns, amb Jaume Asens com a candidat, malden per obtenir un bons resultats que els permetin afrontar amb més optimisme la reedició de la victòria a Barcelona, on Ada Colau s'ho juga tot el 26-M. I les enquestes, ara mateix, no els afavoreixen.

