VÍDEO Així ha tallat Marchena a Pina quan evidenciava les contradiccions d'un testimoni

El jutge Marchena ha protagonitzat aquest dilluns una altra cridanera interrupció a un testimoni de la defensa en el seu interrogatori als testimonis. Ha estat a Jordi Pina, l'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, quan aquest intentava posar de manifest les contradiccions del cap de Seguretat del dispositiu de la Guàrdia Civil a Economia el 20-S entre el seu testimoni avui al Suprem i el que va afirmar a l'Audiència Nacional el 16 d'octubre del 2017.Prèviament, a preguntes de les acusacions, l'agent havia dibuixat un clima de tensió en la concentració davant la conselleria, assegurant que els manifestants insultaven greument els agents, els asseguraven que no "sortirien" d'allà, i fins i tot els feien el gest de tallar-los el coll. Pina ha intentat preguntar al guàrdia civil per què no va testimoniar res de tot això a l'Audiència Nacional, quan havia transcorregut menys d'un mes dels fets. Cosa que Marchena no ha permès.Marchena ha interromput Pina amb l'argument que "no sabem el que li van preguntar al testimoni en un altre jutjat". La resposta de l'advocat: "Les preguntes estan a la causa, les podem repassar". "Vostè ho ha dit, és a la causa i així serà valorat (...) vostè no pot abronacr el testimoni per ghaver declarat d'una determinada forma a l'Audiència Nacional", ha rebatut de nou Marchena, que ha instat el lletrat a formular un altre tipus de preguntes. Una formulació que finalment ha trobat Pina."No és més cert que l'única cosa que hi va haver [en la concentració davant Economia] van ser càntics i xiulades?", ha demanat finalment Pina al Guàrdia Civil, que ha respost amb un lacònic "no". Encara ha pogut preguntar Pina aleshores si hi existia "alguna raó" per no haver donat testimoni d'aquestes suposades amenaces fins a avui al Suprem. "No ho sé", s'ha limitat a respondre l'agent.

