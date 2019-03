Valls veu «un escàndol» que senadors francesos denunciïn la «repressió» contra els presos polítics

Los senadores franceses firmantes del manifiesto, que son solo un 12% del total, manifiestan un desconocimiento mayúsculo sobre lo que ocurre en Catalunya. Es lamentable que hayan caído en la intoxicación que el separatismo lleva trabajando desde hace añoshttps://t.co/zK9DJwIPv1 — Manuel Valls (@manuelvalls) 25 de març de 2019

Considero el manifiesto de los senadores un escándalo político, que no se ajusta a la realidad, y así se lo he hecho saber al presidente de la República @EmmanuelMacron y al ministro para #Europa y Asuntos Exteriores Jean-Yves Le Drian @JY_LeDrian — Manuel Valls (@manuelvalls) 25 de març de 2019

"És lamentable que hagin cedit a la intoxicació que el separatisme porta treballant des de fa anys" i "considero que és un escàndol polític". Aquest ha estat el missatge del candidat de Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, que aquest dilluns ha carregat contra els 41 senadors francesos -de tots colors polítics- firmants d'una carta que porta per títol "Pel respecte a les llibertats i drets fonamentals a Catalunya" i que denuncia el tracte per part de la Justícia espanyola dels líders independentistes.A través d'una piulada a Twitter, Valls diu que els senadors "només són un 12% del total", i que el seu suport "manifesta un desconeixement en majúscules del que passa a Catalunya". Entre els 41 senadors que han firmat hi ha membres parlamentaris del partit del president del mateix país, Emmanuel Macron. L'escrit demana a França i a la UE que intervinguin per tal de buscar una solució política al contenciós."Considero el manifest dels senadors un escàndol polític que no s'ajusta a la realitat, i així ho he fet saber al president de la República, Emmanuel Macron, i al ministre d'Assumptes Exteriors, Jean-Yves Le Drian", ha conclòs.

