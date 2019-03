La Guàrdia Civil assegura que sortir d'Economia el 20-S amb un passadís de l'ANC hauria estat «suïcida»

El segon testimoni del dia ha estat el cap de seguretat del dispositiu de la Guàrdia Civil en l'escorcoll al Departament d'Economia el 20 de setembre. Com la resta de testimonis d'avui i de la setmana passada, ha descrit una escena d'inseguretat, crits, insults i amenaces a la Rambla de Catalunya amb Gran Via (més tard ha admès que això no ho va explicar en la declaració que va fer a l'Audiència Nacional ). "La comitiva no podia fer ni un pas, no podíem sortir ni em plantejo l'opció, no ho hauria autoritzat per raons de seguretat", ha manifestat.L'agent ha assegurat que Jordi Sànchez portava la veu cantant en el moment de decidir com fer entrar els detinguts a la conselleria. Qui en aquells moments era president de l'ANC va traslladar que havien muntat un passadís i que els permetria entrar "caminant fins a la porta". El membre de la Benemèrita ha denunciat que aquest pla era "perillós" i que la intendent Teresa Laplana "només assentia" davant les explicacions de Sànchez.Sobre la manera de sortir del Departament, l'agent ha explicat que no veien segur un cordó format per voluntaris de l'ANC i, igual que el testimoni del matí, ha dit que unes agents dels Mossos van dir que si sortien de l'edifici amb les caixes els "massacrarien". "Vaig rebutjar aquest passadís tant per l'entrada com per la sortida", ha explicat, i ha dit que, en aquella situació, la solució que es donava era "suïcida": "En ordre públic les situacions poden canviar en segons. Si una sola persona trencava el cordó hi podia haver un desastre. Amb aquella gentada, era suïcida", ha dit a preguntes de la Fiscalia.Més tard, a preguntes de l'advocacia de l'Estat, ha explicat que un passadís d'aquest tipus "en una manifestació pacífica", pot ser suficient. "En aquella manifestació no era el cas", ha dit, i ha explicat que a la nit l'ambient es va tornar més "hostil".L'agent ha evidenciat les discrepàncies amb la independent Laplana. "Entre les 8 i les 9 jo ja demano als Mossos que seria convenient avisar la Brimo", ha dit, una petició que va tornar a fer a Laplana, que va arribar a Economia a les 9.30h. Ella, però, va dir que no considerava que hi hagués "un problema d'ordre púbic". "Li vaig insistir que hi hauria un problema greu", ha dit l'agent, i ha insistit davant del tribunal en la voluntat de la Guàrdia Civil de tancar els cotxes al pàrquing d'Economia. "Només li demanava cinc minuts", ha explicat. A preguntes de la Fiscalia, ha dit que fins a les 11h hauria estat possible retirar els vehicles.L'agent ha dit també que va arribar a la conselleria a primera hora i, entre les 8 i les 9 del matí ja hi havia molta gent al carrer i es van començar a escoltar crits de "votarem". Passades les 9, segons el guàrdia civil, els concentrats van superar els vehicles, i ha explicat que alguns periodistes s'hi van enfilar. "Era impossible dir-los que baixessin. Algú ho va intentar i la gent va riure", ha dit. A preguntes de Marina Roig, l'agent ha reiterat que els primers en pujar als vehicles van ser periodistes, però que immediatament després ja va pujar-hi altra gent, "principalment gent jove".El paper de les armes també ha tingut un paper destacat en l'interrogatori. El cap de seguretat del dispositiu ha justificat la presència d'armes llargues perquè Catalunya es trobava en alerta 4 antiterrorista, i la resta d'"armes del control de masses" eren habituals en un escorcoll d'aquelles característiques. "En un servei d'aquest tipus no podem entrar en una arma llarga, hauria estat absurd i crearia alarma social", ha explicat, i ha assegurat que no tenien cap indici que es produirien incidents al voltant dels vehicles.El cap de seguretat ha assegurat que a les 12.30h es va llançar un con contra un dels agents. "Aquell con estava dins dels vehicles. Això vol dir que l'havien obert i allà hi havia armes", ha dit, i ha reiterat que va insistir a Laplana que "havien trencat les vidres". "No em va donar cap solució", ha lamentat, i ha denunciat que se'ls va robar molt material de dins dels cotxes.Responent a l'advocat Xavier Melero, ha dit explicat que "no hi ha cap protocol" sobre com portar armes llargues als vehicles. "Les solem posar al maleter perquè no molestin", ha explicat.A preguntes de les defenses, l'agent ha explicat que van parlar "de manera amigable" amb Jordi Sànchez. "Em va dir que intentaria posar voluntaris per custodiar els vehicles". El tinent ha admès que Sànchez li va dir que no podia desconvocar perquè "la passa no li permetria". A preguntes de Jordi Pina, ha explicat que Sànchez i Cuixart es van acomiadar d'ell quan van marxar a la nit i li va donar el seu número de telèfon.

