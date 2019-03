Ximo Puig, convocat a una cimera per a la defensa del transvasament Tajo-Segura

Arran de la recent sentència del Tribunal Suprem que anul·la una part del pla hidrològic de la conca del Tajo, el president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, ha citat els seus homòlegs valencià i andalús, Ximo Puig i Juan Manuel Moreno Bonilla, per sumar forces en la defensa del transvasament Tajo-Segura. L'objectiu de la cimera, que tindrà lloc a Múrcia abans de les eleccions del 28 d'abril, és analitzar quines seran les repercussions de la sentència.A la convocatòria, també estan convidats els presidents de les diputacions d'Alacant i Almeria, César Sánchez i Javier Aureliano Garcia. Pel que fa a la resposta de Puig, aquest ha contestat al president murcià dient que no desitja un enfrontament entre autonomies, i que a més, vol assegurar-se que aquesta cimera no respongui a fins electoralistes. De fet, dimecres passat Puig ja va dir que malgrat la sentència del Suprem, el transvasament dels rius seguia en peu.

