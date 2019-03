Adolescents.cat es consolida al Saló de l'Ensenyament creixent en espai, activitats i convidats

Centre Comercial Arenas de Barcelona

Milers de joves han visitat l'estand d'Adolescents.cat en la trentena edició del Saló de l'Ensenyament, que ha tingut lloc del 20 al 24 de març al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. Aquest any el portal d'informació juvenil ha ampliat el seu espai fins als 500 m2 i ha reforçat la seva aposta per l'entreteniment i la cultura augmentat el nombre de convidats i activitats, que han aplegat un gran nombre de públic.La cantautora Suu i el grup Buhos han estat els encarregats d'inaugurar l'escenari d'Adolescents.cat, patrocinat pel. També hi han actuat Oques Grasses, Eagle-Eye Cherry, Mònica Maranillo, Itaca Band, K-Liu i Laura Centellas. A més, gràcies a la col·laboració del Canet Rock, els visitants del Saló de l'Ensenyament han gaudit del concert d'Els Catarres, un dels grups estrella del festival.Com a novetats, aquesta edició ha comptat amb l'actuació de les quatre guanyadores del concurs de covers organitzat per Adolescents.cat, que han demostrat el seu talent en directe.Enguany també s'ha inaugurat un espai dedicat exclusivament a la literatura: El Racó de les Lletres, el qual ha tingut la col·laboració de la. En aquesta zona els assistents han pogut descobrir autors i conèixer en persona alguns dels seus escriptors i escriptores preferits com Àngel Burgas, Maite Carranza i Care Santos.D'altra banda, l'espai d'Adolescents.cat ha ofert activitats relacionades amb el món de la moda i l'estilisme.ha realitzat classes particulars de passarel·la de la mà de la directora artística Marie Ange Smith i ha obsequiat el públic amb desfilades amb la col·laboració de Custo Barcelona i, que a més ha dut a terme demostracions de perruqueria per als assistents i ha sortejat més de 480 hores de formació gratuïtes. Així mateix,ha presentat "Tribus Urbanes", una desfilada centrada en tècniques de caracterització.L'àmbit de l'entreteniment i el disseny tampoc han faltat a l'expositor d'Adolescents.cat. Cada dia s'han realitzat concursos relacionats amb l'actualitat, la música i la literatura amb la col·laboració de, que ha fet viure moments inoblidables als visitants. Així mateix, el públic també ha pogut posar a prova els seus coneixements sobre viatges gràcies als concursos dePer la seva banda,ha ensenyat tècniques d'il·lustració per personalitzar bosses de tela iha explicat als més joves com barrejar idees i projectes de la mà d'Adrià Arbués.Finalment, els visitants han tingut l'oportunitat de participar en els sortejos d'Adolescents.cat en què s'han regalat entrades peri una baixada de ràfting amb. Així mateix, els assistents que s'han apropat a l'estand d'Adolescents.cat també han pogut conèixer amb més detall l'app deuna innovadora eina que vol fer més segura la navegació per internet i les xarxes socials. I això no és tot: els 100 primers en arribar cada dia a l'estand d'Adolescents.cat també s'han emportat premi: un llibre del Consultori.A banda dels concerts, concursos i activitats, aquest any el públic ha tingut la possibilitat d'assistir a la gravació de dos programes d'Adolescents iCat. El periodista Roger Carandell i els instagramers Juliana Canet, Joan Grivé, Pol Gise i Long Li Xue han conversat amb la cantant, que acaba d'estrenar single, i el grup, que aquest 2019 ha publicat el disc Fans del sol.Adolescents iCat va néixer el novembre de 2018 de la mà d'Adolescents.cat i del canal de música i cultura de Catalunya Ràdio, iCat. És un espai audiovisual destinat als millennials i a la generació Z que a més d'emetre's per l'FM, també es pot seguir per Youtube, Instagram i Spotify. Cada setmana el programa entrevista convidats de referència pel públic jove i aborda les qüestions que més els importen i preocupen: internet, sexualitat, bullying, alimentació i amics, entre d'altres.

