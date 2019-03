L'exprofessor dels Maristes seguia un «patró» en els seus abusos a nois de 13 i 14 anys

La direcció de l'escola dels Maristes de Sants-Les Corts no va comunicar a les famílies dels alumnes que l'exprofessor Joaquim Benítez havia abusat d'un noi a l'escola l'any 2011 perquè la família de la víctima va demanar discreció. En el judici contra el professor a l'Audiència de Barcelona per haver abusat de quatre nois, el vicari provincial, Pere Ferré Jodrà, responsable de les escoles Maristes a Catalunya i altres zones d'Europa, ha explicat que van comunicar els fets als professors, ho van denunciar a la Fiscalia de Menors, i van explicar a les famílies que Benítez deixava l'escola, però sense citar el motiu real.Durant la primera sessió del judici, Pere Ferré Jodra, ha testificat que a ell els fets els hi va explicar la cap d'estudis. L'escola va apartar el professor, però al cap de molts pocs dies ell mateix va renunciar a la feina. La cap d'estudis va explicar al vicari que Benítez li havia admès parcialment els fets, dient que havia tingut un "moment de debilitat" i se li "havia anat el cap", però sense arribar a masturbar-se.Després de conèixer els fets, no van comunicar-los a la DGAIA, perquè el menor no estava desemparat per la família, i tampoc a la Conselleria d'Educació, sinó que van aplicar la normativa de les escoles concertades. Sí que es va comunicar al claustre de professors, i la petició de discreció de la família va fer que no expliquessin a la resta de famílies els motius pels quals Benítez deixava la feina. De fet, Benítez es va acomiadar de la comunitat en una carta en la que no feia cap referència als fets. L'escola va investigar una mica més i no van conèixer cap denúncia anterior, ha explicat el testimoni.A partir d'aleshores, el servei psicopedagògic del centre va estar amatent a possibles nous casos, el 2012 es va començar a fer un protocol propi i el 2013 es va començar a treballar amb els alumnes la prevenció, detecció i comunicació de situacions similars.El vicari ha explicat que desconeixia que Benítez tenia una llitera al seu despatx, i que el despatx es va retirar quan va deixar la feina. En tot cas, ha dit que Benítez no era el massatgista de l'escola ni el metge, perquè no existeix aquesta figura.Els dos mossos d'Esquadra que van investigar els fets han explicat que van rebre una vintena de denúncies, a partir de la del 2011, i que totes seguien un "patró" similar, tot i que procedien d'homes nascuts entre els anys 70 i 90: comesos entre l'any 1986 i 2011, en el moment dels fets eren nois d'entre 13 i 14 anys, a qui Benítez citava al seu despatx, on tenia una llitera, per fer-los un massatge per alguna lesió. En dues de les denúncies, a més, els van explicar que algú havia vist Benítez cometent els abusos al despatx.Sobre la investigació del primer cas conegut, el denunciat amb una nota manuscrita el 2011 per l'escola a la Fiscalia de Menors, han explicat que el jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona els va ordenar investigar-ho. L'Oficina de Relacions amb la Comunitat va demanar al director de l'escola que els facilités les dades de Benítez, però només els va donar els noms i cognoms, i no els va voler facilitar l'adreça ni el DNI. Els Mossos ho van comunicar al jutjat, i com que la família de la víctima no volia seguir endavant amb la denúncia, el cas va quedar aturat.Per la seva banda, les quatre víctimes han declarat a porta tancada. Fonts jurídiques han explicat que han explicat força bé l'experiència viscuda. El judici seguirà aquest dimarts amb la declaració dels pèrits i forenses i la del propi acusat.