El cap de seguretat de la Guàrdia Civil el 20-S admet que hi havia periodistes enfilats als vehicles

El segon testimoni del dia ha estat el cap de seguretat del dispositiu de la Guàrdia Civil en l'escorcoll al Departament d'Economia el 20 de setembre. L'agent ha explicat a preguntes de la Fiscalia que va arribar a la conselleria a primera hora i, entre les 8 i les 9 del matí ja hi havia molta gent al carrer i es van començar a escoltar crits de "votarem". Passades les 9, segons el guàrdia civil, els concentrats van superar els vehicles, i ha explicat que alguns periodistes s'hi van enfilar. "Era impossible dir-los que baixessin. Algú ho va intentar i la gent va riure", ha dit.El cap de seguretat ha explicat les discrepàncies que va tenir amb els Mossos i amb la intendent Teresa Laplana, que va arribar a Economia cap a les 9.30h. "Entre les 8 i les 9 jo ja demano als Mossos que seria convenient avisar la Brimo", ha dit, una petició que va tornar a fer a Laplana. Ella, però, va dir que no considerava que hi hagués "un problema d'ordre púbic". "Li vaig insistir que hi hauria un problema greu", ha dit l'agent, i ha insistit davant del tribunal en la voluntat de la Guàrdia Civil de tancar els cotxes al pàrquing d'Economia. "Només li demanava cinc minuts", ha explicat. A preguntes de la Fiscalia, ha dit que fins a les 11h hauria estat possible retirar els vehicles.Al matí, el testimoni exclusiu ha estat per al tinent de la Guàrdia Civil responsable de l'escorcoll al Departament d'Economia el 20 de setembre. "El que prenia les decisions era el senyor Sànchez i Laplana -intendent dels Mossos- les acatava" , ha explicat a preguntes de la Fiscalia. L'agent ha assegurat que la policia catalana va delegar en la figura de l'aleshores president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium, Jordi Cuixart el paper de "mediadors amb la massa" durant la protesta del 20 de setembre. El paper de lideratge dels dos activistes, ha insistit durant l'interrogatori feta per Vox, és evident des del moment en què van ser capaços de crear un passadís de 200 metres enmig de 45.000 persones mobilitzades.L'agent ha vinculat aquest moment "d'increment del murmuri" i del to de la manifestació a l'arribada de Jordi Sànchez a les portes del departament. Com han fet altres agents que l'han precedit com a testimonis, el guàrdia civil ha descrit una "multitud en actitud de fustigament, intimidant i cridant". Per aquest motiu, ha dit, no es donaven les condicions per traslladar els detinguts -Josep Maria Jové, Natàlia Garriga i Mercedes Martínez- amb "seguretat". "Avui dormireu aquí" o "no sortireu" són alguns dels crits que, ha assegurat, van escoltar des de dins del departament. En canvi, no va escoltar les actuacions musicals que es van fer durant la tarda de la jornada.El guàrdia civil ha posat especial èmfasi en el paper exercit per Jordi Sànchez, de qui ha considerat que era "esperpèntic" que fos ell "l'interlocutor vàlid de la massa". A l'aleshores president de l'ANC, ha relatat, li van demanar que es fes un cordó per protegir els vehicles. "Evidentment no li vam dir que hi havia armes, i ell s'hi va negar", ha afirmat, tot subratllant que malgrat l'actitud "col·laborativa", Sánchez "mai va accedir a cap de les propostes"."Sànchez mai ens va dir que desconvocaria la manifestació per facilitar l'operatiu policial. A les 12.30h de la nit es dirigeix a la massa per desconvocar la concentració", ha assegurat. Tot afegint que pujar sobre els vehicles per desconvocar la manifestació "no era el millor per dirigir-se a la multitud". El tinent de la Guàrdia Civil ha explicat que van insistir a la intendent Laplana que es fes un cordó policial, format per policies, per permetre l'entrada dels detinguts. Però que la intendent ja es va negar a primera hora del matí a desplaçar els mobilitzats a la zona peatonal de Rambla Catalunya per garantir la circulació de vehicles.Com ja han fet els altres agents, ha relatat que cap membre del dispositiu "va gosar" sortir fora davant "la massa" que hi havia i que la seva feina havia acabat a quarts de deu de la nit. "Ens van dir que una agent dels Mossos havia tingut pietat de nosaltres i ens havia portat uns entrepans", ha assegurat. Una afirmació que també va fer la secretària judicial quan va declarar com a testimoni.Tot i que el guàrdia civil durant l'interrogatori de l'acusació ha fet pivotar en la figura de Sànchez decisions en matèria de seguretat que havien delegat en ell els Mossos, a respostes de les defenses l'agent ha admès més de cinc interlocucions i menys de 30 amb la intendent Laplana. Amb ella ha admès que va gestionar la sortida de la comitiva judicial i que un equip de mediació dels Mossos van arribar al migdia a Economia per ajudar en aquesta tasca. Ha reconegut, a més, que a quarts de deu de la nit hi havia agents de la policia catalana i se'ls va oferir "encapsular" la comitiva judicial amb agents de la Brimo.Van descartar aquesta opció perquè, ha dit, havien de sortir amb les caixes de les evidències de l'escorcoll. Al mateix temps, ha reconegut que pel passadís van sortir treballadors de la conselleria a partir de les vuit del vespre. 