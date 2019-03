L'Ajuntament critica els Mossos per no haver investigat la venda de claus de pisos ocupats a Barcelona

L'acció de grups criminals que venen claus d'immobles ocupats a persones en situació d'emergència habitacional no és nova a Barcelona. L'Ajuntament va preferir no respondre les preguntes plantejades perabans de publicar la investigació sobre aquest negoci de la misèria però ara el consistori sí que s'hi ha referit. La cap de gabinet de la regidoria d'Habitatge, Vanesa Valiño, assegura que ja durant el primer any de mandat el govern d'Ada Colau va demanar solucions als Mossos d'Esquadra.Valiño afirma que l'Ajuntament ja "intuïa" l'acció d'aquests grups criminals. "Pensàvem que hi havia grups que s'aprofitaven de la pobresa i la manca d'habitatge i els vam demanar que entomessin el tema", assegura.La cap de gabinet d'Habitatge assegura que la policia catalana no ha complert les peticions de l'Ajuntament i explica que la policia catalana ha al·legat "manca de recursos" per investigar més a fons el fenomen. "No hi ha efectius per investigar però sí que n'hi ha per desnonar persones", conclou.En aquest escenari, Valiño assegura que els esforços del govern municipal se centren en els pisos buits. D'una banda, recorda que l'Ajuntament ofereix ajudes a petits propietaris per adequar els pisos buits i poder llogar-los. El consistori també ha activat un programa de mobilització d'habitatge buit que garanteix als petits propietaris que cobraran puntualment el lloguer pel seu immoble.L'Ajuntament també ha impulsat sancions a grans tenidors que tenen habitatges buits a la ciutat. El darrer exemple és la multa a dos fons voltors per tenir ds pisos buits a l'Eixample . Les sancions sumen un import de 2,8 milions d'euros.Valiño també demana l'ajuda de la Generalitat en la "mobilització" de l'habitatge buit a la ciutat i reconeix que la manca de resposta de les administracions a l'emergència habitacional provoca que moltes persones acabin caient en aquestes "xarxes" de grups criminals.

