La Intersindical-CSC acusa la Junta Electoral «d'excedir-se en competències» en la retirada de llaços

La Intersindical-CSC ha acusat la Junta Electoral Central "d'excedir-se en les seves competències" en la retirada dels llaços grocs i les pancartes en defensa dels presos dels edificis públics.En una roda de premsa al costat del Departament d'Interior, el sindicat independentista ha assegurat que la retirada dels símbols "vulnera els principis i drets fonamentals de llibertat ideològica i d'expressió". D'altra banda, Roser Palol, portaveu de la I-CSC a la Generalitat, també ha acusat el Govern i altres institucions públiques de no haver donat respostes "a l'altura" de les circumstàncies i ha denunciat que alts càrrecs públics "col·laboressin" amb la JEC tant a través d'ordres dels Mossos d'Esquadra o de trucades i correus electrònics a treballadors instant a la retirada dels símbols.En aquesta roda de premsa, Palol també ha afegit que el sindicat "es nega" a que les institucions siguin sota el domini de qui els "reprimeix" i ha remarcat que la retirada dels símbols es va fer "sense l'aplicació de l'article 155". "La resposta del Govern no ha estat a l'altura del mandat d'un poble que els exigeix lluita i fermesa davant els atacs a la democràcia i a les llibertats individuals", ha subratllat Palou.D'altra banda, els representants sindicals també han mostrat "tot el suport" a les ADIC en la seva feina de "visibilitzar la lluita contra la repressió" i s'han posat a la seva disposició per garantir "la llibertat, la democràcia i la llibertat ideològica i d'expressió de les institucions, així com a la de tot el personal públic que "rebi pressió i coacció" per la retirada de simbologia.

