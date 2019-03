Observadors internacionals del judici de l'1-O portaran a l'ONU les vulneracions de drets

Rueda de prensa [Abrimos hilo👇]@gervasonivila "A lo largo de estas 6 semanas, han participado 22 organizaciones de 4 continentes, entre ellas @CELS_Argentina, @ABAesq, @fidh_en; así como académicos del Estado Español, como Joaquín Urías o Iñaki Lagasabaster". pic.twitter.com/aWBiM1kiA2 — International Trial Watch (@InterTrialWatch) 25 de març de 2019

La plataforma International Trial Watch - Catalan Referendum Case (ITW), que coordina una trentena d'observadors de 22 organitzacions que estan seguint el judici de l'1-O, ha explicat que presentarà un informe a l'Examen Periòdic Universal de Nacions Unides, al qual Espanya se sotmetrà entre gener i febrer del 2020, en el qual exposaran el que consideren vulneracions de drets dels acusats.Després d'un mes i mig de judici els representants de l'entitat han exposat que entre els observadors internacionals "hi ha força unanimitat a dir que es tracta d'un judici polític", que "és un judici inusual on en algunes situacions s'afavoreix més l'acusació que les defenses" i en el qual es pretén "convertir una conducta democràtica en delicte".L'entitat, que es finança amb aportacions individuals i privades, apunta que el fet que les defenses no hagin pogut mostrar imatges per evidenciar contradiccions dels testimonis és una de les principals vulneracions de drets que s'estan produint en el judici.No és el primer cop que International Trial Watch critica Marchena pel seu paper en el judici. Dilluns passat ja va censurar el seu marcatge ferri a les defenses , així com va alertar del cansament que estaven acumulant els presos. La plataforma d'observadors internacionals, de fet, ha estat denunciant diversos aspectes del judici cada setmana des que aquest va començar, i sempre en punts que poden perjudicar les defenses.Així, fa dues setmanes, International Trial Watch va advertir que s'estaven criminalitzant drets fonamentals com el de llibertat d'expressió, de reunió i de manifestació; fa tres setmanes va alertar de la "càrrega política" del judici ; fa un mes, de la "criminalització" del dret de protesta , i fa cinc, -després de la primera setmana de judici- del fet que el tribunal no havia acceptat determinades proves de les defenses

