L'empresonament de Puigdemont va generar el doble d'interès per Catalunya a Europa que el judici

El referèndum de l'1-O va generar un interès per Catalunya sense precedents, també a Alemanya, fins a 50 cops superior a la detenció de Puigdemont

EVOLUCIÓ DE L'INTERÈS PER CATALUNYA A GOOGLE, PER TERRITORIS

L'empresonament de Carles Puigdemont a la presó alemanya de Neumünster, ara fa un any , va suposar el darrer gran moment d'interès internacional per la situació catalana. Durant aquells dies, el nombre de recerques a Google relatives a Catalunya es van duplicar a la Unió Europea (UE), en relació als nivells mitjans immediatament anteriors i els posteriors fins ara. El procés judicial, de fet, no ha aconseguit fer repuntar la notorietat del país entre la ciutadania del vell continent.Així ho reflecteix una recerca demitjançant Google Trends, una eina que permet analitzar el nombre de recerques relatives a un concepte a Google i, amb això, el grau d'interès que despertava aquest a les xarxes. Aquesta no permet saber la quantitat exacta d'internautes interessats en una qüestió, ja que ofereix els resultats en termes relatius, en base al punt de més recerques. Allí es fixa una nota de 100, a partir de la qual es posen les altres puntuacions. Si un dia obté un 50, per tant, significa que llavors s'han fet la meitat de recerques que en el de màxim interès. Una fórmula que no permet saber si hi ha molt o poc interès global en una temàtica, però sí en quina mesura varia aquest.D'aquesta manera, tant a Alemanya com a França, el Regne Unit o Rússia, el 100 queda fixat en la setmana de l'empresonament de Puigdemont, pel que fa a les recerques de la paraula "Catalunya" (en cadascun dels respectius idiomes), així com els dies del seu entorn la nota és igualment molt alta. Al món anglòfon també ocorre el mateix, per bé que a tot arreu la xifra és especialment elevada aquelles setmanes.De mitjana, la puntuació assolida aquelles dates a Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia i Polònia -països on hi resideixen més de dos terços dels ciutadans europeus, si no es té en compte l'estat espanyol- és de 79,8. En el mateix marc, des de l'inici del procés judicial, l'interès al cercador per Catalunya s'ha situat en 37,7 punts, molt similars als 38 punts de mitjana de la resta de setmanes, des de principis de febrer de 2018, no marcades per cap d'aquests dos esdeveniments mediàtics.Sembla que el judici al Suprem no acaba de captar l'atenció ciutadana europea, almenys segons aquesta variable d'anàlisi. Sobretot a Alemanya i França, l'impacte de l'empresonament de Puigdemont va ser especialment marcat, mentre que a la resta de països la diferència no és tan marcada pel que fa a l'interès per Catalunya. De fet, el procés judicial sí que ha aconseguit fer augmentar-ne la notorietat als EUA, sense arribar als nivells de la detenció de fa un any.Altres elements que han generat interès al món, aquest període, són l'aniversari de l'1-O, als EUA o Rússia; l'any de la proclamació d'independència, a França; o la investidura de Quim Torra, a Itàlia. Sigui com sigui, aquest nivell de notorietat és molt inferior, en tots els casos, al que va tenir Catalunya durant el referèndum. Fins i tot a Alemanya, on la detenció de Puigdemont va tenir més impacte, aquest va ser 50 cops inferior al de l'1-O. El nivell d'internacionalització del procés sobiranista aquells dies no té precedents.Per veure amb més detall el grau de notorietat de Catalunya en cada estat, clica la seva pestanya en el seu desplegable:

