«Aitona en Flor» tanca amb èxit i duplica els visitants de l'any passat

Les rutes pels camps de presseguers florits "Aitona en Flor" han finalitzat aquest diumenge amb èxit, tenint en compte que, a l’espera que es tanquin les xifres, l’alcaldessa del municipi, Rosa Pujol, ha dit que s’han “superat i doblat” les dades de visitants respecte l’any passat.El 2018 van ser 18.000 els visitants que van passar pel municipi per veure la flor rosa dels arbres. Pujol ha destacat que el cap de setmana passat 15.000 persones es van apropar al municipi. Tot i que aquest diumenge havia de ser el darrer, l'alcaldessa ha explicat que el vinent s’habilitarà un punt d’informació perquè la gent pugui fer la ruta “pel seu compte”. Pujol ha valorat amb satisfacció l’edició d’enguany i ha emplaçat a esperar que arribi la tardor, que tenyirà de color ocre el paisatge del baix Segrià.Els visitants, alguns d’ells de procedència russa, han vist aquest diumenge el que queda de flor en alguns arbres. L’alcaldessa, Rosa Pujol, ha explicat que la floració ha estat “avançada” i que, per tant, la gent que ha fet la ruta ha pogut veure poca flor en comparació amb l’inici del mes de març. Tot i això, Pujol ha assegurat que els visitants han marxat “satisfets” per haver pogut veure el “canvi de paisatge”, que ha passat del rosa al verd de les fulles.En relació al nombre de visitants, Pujol ha dit que no pot xifrar-los, però ha afirmat que s’han superat les dades de l’any passat, quan es van assolir els 18.000 visitants. Segons apunta, les xifres es podrien haver “doblat”. El punt més fort del conjunt dels dies de les rutes va ser el darrer cap de setmana, amb 15.000 persones fent les visites als camps florits. “Avui n’hem comptat més de 1.500”, ha afegit l’alcaldessa, que ha informat que el cap de setmana vinent els recorreguts es podran fer individualment amb un punt d’informació.El paisatge rosa ha obert pas a un de completament verd, el de les fulles, que també contrasta amb la flor blanca dels perers. Aquest diumenge s’han fet cinc rutes, tres al matí i dues a la tarda, i ha estat el dia en què una quarantena de pagesos, guies i membres del consistori han fet un dinar de cloenda de l’edició d’enguany.Pujol ha insistit que Fruiturisme és una iniciativa “pionera” perquè “ara s’està venent la flor”, però que el que cal vendre és "la fruita dolça, els paisatges i el patrimoni natural“ del municipi. L’alcaldessa diu que ara pensen en preparar la campanya de la fruita.

