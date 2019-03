L'enginyosa pancarta de l'Ajuntament de Folgueroles

La pancarta de l'Ajuntament de Folgueroles. Foto: Josep M. Montaner

La denúncia de Ciutadans a una quinzena d'ajuntaments d'Osona ja ha començat a donar resultats. Però potser no els esperats per a la formació taronja. L'Ajuntament de Folgueroles ha penjat una enginyosa pancarta amb el text "Tu ja m'entens...", que tapa el que hi havia a sota de llaços grocs.En declaracions a, l'alcalde de Folgueroles, Carles Baronet, apunta que era una acció prevista, ja que l'Ajuntament és col·legi electoral, però que la denúncia "ho ha accelerat". "No volem que s'anul·lin els nostres vots", remarca el batlle. En aquest sentit, explica que "és un missatge neutre per curar-se en salut".A més, Baronet destaca que l'edifici de Can Dachs -el de l'Ajuntament- té una façana molt delicada i no poden anar fent forats per anar posant i traient cartells. Per això, han buscat una resposta per no malmetre la façana i evitar una multa.

