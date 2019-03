L’exdirector general dels Mossos Albert Batlle serà el número 3 de Collboni a Barcelona

El PSC ha fitxat l'exdirector general dels Mossos d'Esquadra Albert Batlle com a número 3 de la candidatura de Jaume Collboni a l'alcaldia de Barcelona. L'alcaldable ha presentat Batlle com una incorporació que, en cas de governar, ajudarà els socialistes a abordar la "crisi" de seguretat que viu la ciutat, segons els socialistes.La incorporació de Batlle és fruit de l'acord entre el PSC i Units per Avançar per fer candidatura conjunta a Barcelona. "El civisme i la seguretat són grans fracassos del govern de Colau", ha assegurat Collboni, que ha fet del discurs sobre la seguretat un dels seus cavalls de batalla en la precampanya electoral.L'alcaldable socialista ha reivindicat les polítiques de seguretat com a "polítiques socials". "Cal que l'Ajuntament restableixi la seva autoritat democràtica", ha afirmat.En aquest sentit, Batlle ha reclamat polítiques de consens per abordar la seguretat a la ciutat i Collboni ha promès la incorporació de mil nous agents de la Guàrdia Urbana.Batlle va ser regidor a l'Ajuntament pel PSC durant 20 anys i posteriorment va ser nomenat secretari general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat. El 2014 va ser nomenat director general de la Policia de Catalunya i el 2017 va presentar la seva dimissió al conseller Joaquim Forn, dos mesos abans de la celebració del referèndum de l'1-O.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor