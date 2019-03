El PDECat garanteix que no anirà al Congrés a «bloquejar» l'Estat

El comitè nacional del PDECat s'ha reunit aquest dilluns després de setmanes convulses per a la formació nacionalista arran de la formació de les llistes de Junts per Catalunya (JxCat). Les candidatures, encapçalades pels presos polítics i afins a Carles Puigdemont , s'entraran aquest dilluns mateix davant la Junta Electoral de cara als comicis del 28-A. Pel que fa a l'estratègia a Madrid, el president del PDECat, David Bonvehí, ha volgut subratllar que la formació no anirà al Congrés a "bloquejar" l'Estat."No som els d'anar a bloquejar l'Estat", ha insistit Bonvehí, tot i que sectors de JxCat -en la línia del que assenyala una part de l'independentisme i defensa l'Assemblea Nacional Catalana (ANC)- aposten per aquesta via fins que Pedro Sánchez no accepti un referèndum per a Catalunya. L'autodeterminació és el punt principal que portarà l'espai postconvergent a Madrid, i Bonvehí ha indicat que estan disposats a parlar "del que sigui" amb Sánchez sempre i quan "abordi" el conflicte català.En aquest sentit, el president del PDECat ha insistit que la candidatura de JxCat és el "vot útil" per frenar un tripartit "ultra" -format per PP, Ciutadans i Vox- i també un executiu sorgit d'un pacte entre el PSOE i el partit taronja. "El pitjor que podria passar a Catalunya és que els del 155 governin", ha indicat Bonvehí. "Com a vot útil, el de JxCat també ho és perquè és d'estricta obediència catalana, perquè vol desbloquejar la situació i perquè defensa asseure'ns en una taula per negociar", ha resumit."Demanarem a Sánchez el mateix que hem demanat en aquests mesos: que s'assegui en una taula, que abordem el problema entre Catalunya i Espanya de totes les formes possibles, i això passa per l'autodeterminació. Tot i que no és l'única fórmula que es pot proposar immediatament", ha assenyalat. Ha insistit, en tot cas, que no donaran un "xec en blanc" al líder del PSOE, que pot tenir diverses aliances damunt la taula. "No ens poden fer xantatge contínuament", ha apuntat sobre el tripartit "ultra". En una entrevista publicada aquest dissabte a NacióDigital , la número dos de JxCat a les eleccions, Laura Borràs, situava "l'absolució" dels encausats com a condició per negociar amb el PSOE. També indicava que la declaració de la independència estaria damunt la taula en el moment que arribi la sentència, entre d'altres opcions.Les candidatures al Congrés, a les eleccions municipals i a les europees -encapçalada, en aquest cas, per Carles Puigdemont- es presentaran aquest dissabte en un gran acte a Barcelona, en principal de la precampanya postconvergent. Hi participaran tant Puigdemont, com el president de la Generalitat, Quim Torra, i els principals dirigents de la formació que van a les llistes.La setmana passada es va fer la presentació de la candidatura a Barcelona, encapçalada per Joaquim Forn i de la qual farà de candidata Elsa Artadi. L'exconsellera de la Presidència ha cedit aquest dilluns el testimoni a Meritxell Budó , que també la substituirà com a portaveu de l'executiu de Torra.

