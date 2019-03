ÀUDIO ANÀLISI Sànchez, assenyalat; per Sara González

Els agents policials citats com a testimonis al judici segueixen alimentant el relat de la criminalització de la protesta del 20 de setembre. Aquesta vegada, però, el responsable del dispositiu de la Guàrdia Civil a la conselleria d'Economia s'ha acarnissat especialment en el paper exercit per Jordi Sànchez.Segons la seva versió dels fets, els Mossos van delegar en la figura de l'aleshores president de l'ANC la tasca de mediació amb els mobilitzats i, per tant, de la seguretat. La situació l'ha descrit com a “bogeria” des de primera hora del matí. Oblidant, això sí, que a aquella hora els que estaven enfilats als vehicles policials eren periodistes i fotògrafs.Ha dit que fins i tot els Mossos eren conscients dels riscos de sortir pel passadís de voluntaris perquè els van advertir que podien ser agredits pels mobilitzats. I que la situació podia haver derivat en “desgràcia” si els manifestants haguessin reeixit en el suposat intent d'assalt a la conselleria, una escena de la qual, curiosament, almenys fins ara, no n'hem vist imatges. Com tampoc de com van ser danyats els cotxes policials.L'agent ha tornat a descriure una situació de fustigació i de violència que, malgrat tot, no va produir cap detingut. Sànchez ha estat avui l'assenyalat. Només, però, per la Guàrdia Civil.

