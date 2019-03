VÍDEOS Desnonen per la força una família de quatre membres a Manresa

Aquest vídeo l'ha de veure tothom.



Després de pactar amb Mossos que sortís una menor, els mossos han actuat amb aquesta violència.@MiquelBuch, volem explicacions i el més important, la teva dimissió.



Prou de violència a les classes populars! pic.twitter.com/JOJdcWSeLD — PAHC Bages (@PAHCBages) 25 de març de 2019

Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dilluns el desnonament d'una família de quatre membres, una parella que supera els seixanta anys i els seus dos fills, al número 5 del carrer Lluís Argemí de Martí de Manresa. Unes seixanta persones convocades per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) del Bages s'han concentrat a l'immoble per intentar evitar l'execució del desnonament, i han estat desallotjats pels Mossos d'Esquadra. El llançament s'ha executat per complet passada la una del migdia.La parella afectada pel desnonament feia tres anys que no pagava el lloguer de l'immoble, després que deixessin de percebre el Pirmi. Feia també mig anys que el seu cas es tractava a la taula social de Manresa, però l'ajuntament no els ha trobat cap allotjament alternatiu. El llançament s'ha efectuat després del 5è avís. El dispositiu policial per al desnonament l'han integrat tres furgones dels Mossos, dos de les quals d'agents antiavalots.Els activistes s'han situat asseguts a l'escala de l'edifici, d'on els mossos els han retirat un a un. La PAH del Bages s'ha queixat de la "violència" de l'acció dels Mossos, així com que els agents han intervingut aprofitant que els manifestants estaven obrint la porta de l'immoble per deixar sortir una menor, com prèviament s'havia pactat amb el dispositiu policial.

