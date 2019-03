Alfred Bosch acusa el Tribunal de Comptes de «criminalitzar» l'acció exterior

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha respost al Tribunal de Comptes , que ha demanat a la Fiscalia que investigui l'ús de diners públics per l'acció exteriors, assegurant que aquest organisme el que pretén és "criminalitzar i no pas fiscalitzar l'acció exterior". Segons el conseller, "simplement, no vol que el Govern faci acció exterior".Bosch s'ha mostrat sorprès per la "filtració, que és interessada", tot assegurant que "nosaltres continuarem fent la nostra feina d'internacionalització per millorar la vida dels catalans". El conseller ha afegit que "el fet que ens diguin que per sortir de casa ens empaperraran ja no ens impressiona. Hi tenim tot el dret i ho seguirem fent", tot recordant que el Govern va presentar 182 al·legacions a l'esborrany d'informe del Tribunal de Comptes.El Tribunal de Comptes ha enviat a la Fiscalia un informe en què sol·licita que s'investiguin les possibles responsabilitats penals i comptables dels dirigents de la Generalitat per haver utilitzat diners públics en l'acció exterior del procés d'independència entre els anys 2011 i 2017. Els diners sota sospita, segons ha informat El País , són 7,3 milions d'euros.El fiscal en cap del tribunal, Miguel Ángel Torres, ha comunicat a la Fiscalia que hi veu responsabilitats penals. El document, de més de 500 pàgines, detalla desenes de partides dedicades a viatges, activitats, contactes, contractes, ajudes, pagaments, assessoraments... en suport del procés independentista. El ple de l'òrgan fiscalitzador aprovarà dijous aquest informe, que va ser encarregat pel Congrés, sobre irregularitats en l'ús de diners públics.

