El detingut per atropellar mortalment una dona a Sabadell conduïa drogat

El detingut per atropellar mortalment una dona de 86 anys i deixar-ne greument ferida una altra de 85 aquest diumenge a Sabadell ha donat positiu en cocaïna. Es tracta d'un home de 32 anys que va perdre el control del seu vehicle i es va encastar contra la parada del bus del cementiri de Sabadell, en direcció al barri de Torre-romeu.La Policia Municipal va detingut el conductor, que en el primer control d'alcoholèmia també va donar positiu. Posteriorment, però, en les proves comprovatòries posteriors, va donar una taxa de 0,25 mg/l, és a dir, el límit legal per a poder conduir vehicles.Pel que fa a la dona ferida greu, va ser traslladada a l'hospital Parc Taulí, on evoluciona favorablement i segons ha pogut saberno es tem per la seva vida. Fins el lloc s'hi van desplaçat diverses dotacions de la Policia Municipal i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), així com la jutgessa que va ordenar l'aixecament del cos.

