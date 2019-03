​Una dona s'inventa un robatori en un caixer que feia tres anys que no funcionava

La Policia Nacional espanyola ha detingut a Xàtiva (la Costera) una dona de 45 anys per denunciar un robatori fals quan sortia d’un caixer, segons informa La Sexta . El caixer estava inactiu des de 2016.La sospitosa va denunciar dos robatoris amb violència en sortir de dos caixers. Segons la seva versió, el primer va tenir lloc a les 10 del matí de l’1 de febrer, quan se li van tirar a sobre dos desconeguts, la van empènyer contra uns contenidors i li van fer donar el codi de la targeta per robar-li 200 euros.El segon robatori hauria tingut lloc el matí següent en un altre caixer, quan tres homes li van prendre de manera violenta els 200 euros que acabava de treure.La policia va detectar algunes incongruències quan va prendre la denúncia i per això va realitzar diverses preguntes. La denunciant no va voler col·laborar i fins i tot es va queixar de manca de respecte per part de l’agent.La policia va iniciar una investigació i va detectar que el primer caixer en el que manifestava que havia estat atracada feia tres anys que no funcionava.La dona, sense antecedents policials, va ser arrestada per dos delictes de simulació de delicte. Ha estat posada en llibertat després de prestar declaració.

