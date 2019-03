​Casado tria el fill de l'expresident Adolfo Suárez com el seu número dos al Congrés

El líder del PP, Pablo Casado, ha triat Adolfo Suárez Illana com a número dos per Madrid al Congrés en les eleccions generals del 28 d'abril. Segons ha dit "encarna els principis i valors d'aquest nou projecte" així com el "patriotisme" i la "concòrdia".Així ho ha anunciat en un esmorzar informatiu organitzat pel diari 'El Mundo' al qual hi han assistit la presidenta del Congrés, Ana Pastor, el president del Senat, Pío García-Escudero, el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, la candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, i diversos membres de la direcció del PP.

