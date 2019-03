Puigdemont entrant a la presó de Neumünster per fer donacions de llibres de literatura catalana traduïts a l’alemany pic.twitter.com/Ir25NEFNEM — Isaac Lluch (@isaac_lluch) 25 de març de 2019

L'expresident a l'exili, Carles Puigdemont, ha entrat aquest dilluns a la presó de Neumünster, on va estar reclòs fa tot just un any , per donar un centenar de llibres d'autors catalans traduïts a l'alemany.Un any després de ser detingut a Schleswig-Holstein, Puigdemont ha tornat al centre penitenciari on va estar reclòs durant 12 nits, del 25 de març al 6 d'abril del 2018, i ha fet la donació per a la biblioteca de la presó.

