L'Ajuntament de Barcelona proclama el seu compromís amb el turisme sostenible

L’Ajuntament de Barcelona i Turisme de Barcelona han presentat el Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere, una iniciativa que té per objecte impulsar una estratègia per estendre la sostenibilitat turística als establiments, serveis, productes i equipaments de la destinació.El projecte, presentat en plena precampanya de les municipals, proclama el compromís del l'Ajuntament amb el turisme sostenible, i pretén promoure que els operadors turístics de la ciutat incorporin els criteris de sostenibilitat econòmica, sociocultural i ambiental a través d'un procés de compromís i d'adhesió. El projecte es començarà a implamentar aquest 2019, tal com recull del pla d'empresa de Turisme de BarcelonaLa iniciativa s'ha presentat aquest dilluns al matí en un acte al Recinte Modernista Hospital de Sant Pau, i ha estat precedida d'una conferència del professor de la Universitat de Leeds Harold Goodwin, un dels principals impulsors del concepte de "turisme responsable" sobre els reptes i les solucions del turisme a Barcelona, en què ha parlat sobre els problemes que troba la capital respecte el turisme massiu, i també les possibles solucions de cara a un futur.Entre els objectius d'aquest conveni es troba la creació d'una marca pròpia que reconegui el treball per millorar la sostenibilitat turística, així com impulsar i fer créixer la comunitat Biosphere-Barcelona com a estratègia per estendre la certificació a altres establiments i equipaments. Les empreses interesades poden accedir-hi a través de www.turismesostenible.barcelona. L'acord pretén que els altres operadors turístics de la ciutat implantin accions i programes de desenvolupament sostenible. L'objectiu principal del conveni Barcelona-biosphere és "incrementar el nivell d'exigència de la certificació" a partir de criteris propis i amb la perspectiva del Pla Estratègic de Turisme 2016-2019. A més, l'acord com a finalitat que Barcelona sigui una referència per a la resta de destins certificats amb l'estàndar "Biosphere". Barcelona va ser la primera destinació urbana en rebre aquesta certificació el 2011, que segueix les línias marcades per l'organització Mundial del Turisme , la va revalidar el 2014 i la torna a aconseguir el 2017. La capital catalana és una de les 17 ciutats a tot el món que ostenta aquest títol, que es revisarà novament en el 2020. La ciutat treballa perquè aquesta certificació arribi a altres operadors, establiments o equipaments del sector turístic, i dóna fe del compliment dels estàndards de qualitat de l'oferta turística i l'acció per gestionar el turisme de manera que reverteixi en positiu a la societat.Agustí Colom, regidor de Turisme, Comerç i Mercats, assegura que aquesta iniciativa es basa en la "promoció de la ciutat", i que s'ha de portar a terme tant per "convenciment com per conveniència" en relació al turisme a la capital catalana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor