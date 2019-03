Tots els efectes del Brexit per a Catalunya

Els consellers Bosch i Chacón, al Palau de la Generalitat. Foto: Pep Martí

El Brexit no és aliè a la realitat catalana. Els residents britànics a Catalunya representen el 6,9% dels estrangers comunitaris. Hi ha 2.222 empreses catalanes que exporten regularment al Regne Unit i 451 filials catalanes hi estan establertes. A més, el britànic és el segon mercat de turistes que rep Catalunya i representa el cinquè soci comercial de Catalunya, amb el 5,5% del total d'exportacions (3.926,6 milions d'euros).És per això que el Govern ha decidit activar pla d'acció per poder assessorar particulars i empreses afectades per la sortida del Regne Unit de la UE. Els consellers d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, i d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, l'han presentat avui. A tal fi, s'ha habilitat el web exteriors.gencat.cat/brexit , que inclou informació sobre els darrers esdeveniments, aporta dades sobre les conseqüències del Brexit i respon a les preguntes freqüents. Un dels efectes que es pot produir en el front comercial, tant en un escenari amb acord com una sortida sense entesa, seria un encariment de les importacions i exportacions per causa dels aranzels."El Govern té l'obligació de tenir un pla sobre el Brexit", ha explicat el conseller Bosch, qui ha recordat que hi ha 19.000 residents britànics a Catalunya i una xifra similar de catalans que viuen al Regne Unit. Per la seva part, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha detallat que les oficines d'Acció (l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa) oferiran assessorament legal i fiscal en funció de com culmini el procés del Brexit. Amb tot, el Govern ha volgut asserenar els ànims: "El Brexit no serà un daltabaix".La Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea, organisme que depèn de la conselleria d'Acció Exterior, va decidir rellançar el gener passat el grup de treball sobre el Brexit que havia creat el Govern i que l'aplicació del 155 va deixar inactiu. La Comissió té l’objectiu d’impulsar i coordinar les polítiques i actuacions dels departaments de la Generalitat en matèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, així com fer-ne el seguiment i l’avaluació. En formen part els secretaris i les secretàries generals dels diversos departaments i les persones que ocupen la màxima responsabilitat executiva dels organismes de la Generalitat amb oficines sectorials a l’exterior.La data oficial per fer efectiu el Brexit era el 30 de març. El Parlament britànic va votar per una extensió de l'article 50 del Tractat de Funcionament de la UE, és a dir, per un ajornament. Però el Consell Europeu ha aprovat un ajornament fins al 22 de maig a condició que Londres aprovi l'acord de retirada presentat per Theresa May i Brussel·les. Si Westminster no ho fa, es concedirà una extensió només fins al 12 d'abril. És aleshores quan, definitivament, Londres haurà de decidir si demana un ajornament llarg -i participa, per tant, de les eleccions europees- o surt sense acord.

