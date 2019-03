El Síndic, sobre la polèmica dels llaços: «Torra podria haver evitat un nou increment de la tensió»

.@sindicdegreuges: "@QuimTorraiPla podria haver evitat un nou increment de la tensió mediàtica i ciutadana. El tema central no és la pancarta, és si es respecten els drets de tots els que estan injustament des de fa mesos com a presos polítics" pic.twitter.com/dFsvsPd3w3 — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) 25 de marzo de 2019

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha valorat l'actuació del president de la Generalitat en la polèmica dels llaços. En una entrevista a la Cadena SER , Ribó ha afirmat que Quim Torra "podria haver evitat un nou increment de la tensió mediàtica i ciutadana" si hagués atès des del primer moment les seves recomanacions. El Síndic ha insistit que el Govern tenia l'informe que recomanava retirar la simbologia de la Generalitat una setmana abans que el president ho executés. "Divendres vam trametre a presidència del Govern una resolució i, per tant, algú a allà la va rebre en aquells moments", ha exposat.Ribó ha intentat argumentar els motius pels quals Torra va actuar com va actuar, després que la Fiscalia ja hagi ordenat obrir una investigació per desobediència contra el president de la Generalitat: "Els actes de Torra amb les pancartes van ser intents de mantenir una afirmació que és lloable fora de campanya electoral, però que més aviat ha generat confusió. A més, aquest és un problema menor que s'ha convertit en major". El Síndic ha apel·lat a la necessitat de tornar a "fer política". "Parar tota l'atenció a querelles, Fiscalia i judicis, ens allunya de la política", ha raonat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor