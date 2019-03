Torra, en la presa de possessió de les conselleres: «Necessitem reforçar tots els fronts»

▶ El #president @QuimTorraiPla dona la benvinguda a les noves conselleres @meritxellbudo i @mvilallonga: "dues dones de trajectòria contrastada que ens ajudaran a consolidar un govern amb desafiaments constants i amb moltes ganes de fer feina i servir la ciutadania". pic.twitter.com/hnwKaGCX2D — Govern. Generalitat (@govern) 25 de març de 2019

▶ El #president @QuimTorraiPla agraieix la feina feta a les conselleres @elsa_artadi i @LauraBorras: “el govern ha governat, ha resolt situacions molt complicades, i ha impulsat iniciatives amb un objectiu sempre al punt de mira: la millora de la qualitat de vida dels ciutadans” pic.twitter.com/RKXCeN6XIG — Govern. Generalitat (@govern) 25 de març de 2019

Meritxell Budó i Mariàngela Vilallonga ja són conselleres de Presidència i de Cultura, respectivament. Han pres possessió del càrrec aquest dilluns al matí en un acte al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat en el qual han agafat oficialment el relleu d'Elsa Artadi -número dos de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions municipals de Barcelona- i de Laura Borràs -número dos de JxCat als comicis al Congrés dels Diputats- dins del Govern que presideix Quim Torra. "El país necessita que reforcem tots els fronts en els propers mesos", ha indicat Torra en la seva intervenció.El president ha indicat que l'executiu s'enfrontarà a "desafiaments constants" en els propers mesos, i ha lligat a aquestes circumstàncies la celebració del judici al Tribunal Suprem i la futura sentència, que s'espera per a la tardor. "Això és una farsa", ha assenyalat Torra, que ha recalcat el caràcter "autoritari" que, segons ell, s'està demostrant al Suprem en referència al funcionament de l'Estat. En aquest sentit, ha enviat una "abraçada esperançadora" a tots els encausats.Torra ha recordat les figures de Jordi Turull, exconseller de la Presidència i empresonat a Soto del Real, i Lluís Puig, exconseller de Cultura i exiliat a Brussel·les, que han tingut veu i vot en els relleus al Govern. La composició de l'actual Govern encara pot patir canvis de cara a la sentència: sectors del PDECat impulsen Miquel Buch, titular d'Interior, a deixar l'executiu per dedicar-se a liderar la integració a JxCat. Buch ha estat un dels consellers que han presenciat la presa de possessió.Torra ha definit com a "difícil" la intervenció d'aquest matí, perquè Artadi i Borràs han "marcat" la tasca del Govern durant els últims mesos. Pel que fa a la ja exportaveu, ha estat clau en els "engranatges" de Palau, i ha considerat que la seva lleialtat ha estat "imbatible". "La repressió és completament impresentable, però el Govern ha governat i s'han encetat noves iniciatives per millorar la vida dels ciutadans. Artadi ho ha comunicat amb perseverància, elegància i encert", ha apuntat Torra.Pel que fa a Borràs, que també ha format part del seu nucli dur, el president ha destacat el seu "cor" i la capacitat de ser "súperconsellera, amb la bateria carregada al 100%". "Ha batallat com ningú per donar visibilitat a la cultura", ha apuntat Torra, que ha elogiat la trajectòria de les seves substitutes. Budó ha estat alcaldessa de La Garriga durant els últims anys i Vilallonga era vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, a banda de tenir una sòlida trajectòria acadèmica.

