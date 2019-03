Sánchez només podria governar amb Podem i els independentistes, segons l'«ABC»

Pedro Sánchez guanyaria les eleccions espanyoles del 28-A, segons una enquesta del diari ABC . En les darreres enquestes el PSOE surt vencedors dels comicis, però la qüestió principal és quins pactes hi poden haver per investir un govern. L'enquesta de l'en dibuixa només un de possible: el pacte de la moció de censura que va fer fora Mariano Rajoy de la Moncloa, és a dir, un pacte del PSOE (131-134) amb Podem (27) i els partits independentistes (12 per a ERC i 6 per al PDECat/JxCat). En total, sumarien entre 177 i 180 diputats (la majoria absoluta s'aconsegueix als 176).El sondeig esvaeix la possibilitat d'un pacte entre PSOE i Ciutadans., que no aconseguiria els escons necessaris per governar (es quedaria entre els 168 i els 172). Ahir, el secretari d'Organització socialista, José Luís Ábalos, va situar com a "preferent" un futur pacte amb el partit d'Albert Rivera per davant dels independentistes. La posició del PSOE en aquest aspecte contrasta amb la del partit taronja, que fa unes setmanes deixava clar que no pactaria ni amb Sánchez ni al PSOE després del 28-A.D'altra banda, la dreta i la ultradreta guanyarien en nombre de vots però no en nombre d'escons. El PP cauria fins als 94-99 escons, Ciutadans creixeria lleugerament fins ales 37-38 i Vox irrompria al Congrés amb entre 24-27, a tocar de Podem. Això situaria un hipotètic tripartit de drets entre els 157 i 166 escons, insuficients per fer fora Sánchez de la Moncloa. Pel que fa a les formacions basques, el PNB obtindria 6 escons i Bildu 2. Comrpomís n'aconseguiria 1.L'enquesta té una mostra de 7.500 entrevistes que es van fer entre l'1 i el 22 de març.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor