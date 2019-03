L'informe del fiscal especial Mueller conclou que Trump no va conspirar amb Rússia

El fiscal general dels Estats Units, Bill Barr, ha explicat aquest diumenge que el fiscal especial Robert Mueller ha conclòs en la seva investigació que no hi ha proves que permeten demostrar que la campanya electoral de Donald Trump va conspirar amb Rússia per influir en les eleccions presidencials de 2016 ."La investigació del fiscal especial no ha demostrat que la campanya de Trump ni ningú vinculat amb ella conspirés o es coordinés amb Rússia per influir en les eleccions presidencials nord-americanes de 2016", ha explicat Barr en una carta adreçada al Congrés redactada després d'examinar l'informe de Mueller i a la qual han tingut accés els mitjans de comunicació."Com diu l'informe: la investigació no ha demostrat que els membres de la Campanya de Trump conspiressin amb el Govern rus en les seves activitats d'interferència en les eleccions", explica. La carta de Barr resumeix les principals conclusions de l'informe elaborat per Mueller després de 22 mesos d'investigació i remès aquest divendres a Barr, de manera que es tanca una investigació que ha enfosquit el mandat de Trump des de fa gairebé dos anys.Segons Barr, tampoc hi ha proves que Trump cometés obstrucció a la justícia, tot i que reconeix que és una "qüestió complexa" pel component interpretatiu al respecte."Aquest informe no conclou que el president hagi comès un delicte, però tampoc l'exculpa", apunta.

