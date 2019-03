El debat de periodistes a «Salvados» sobre el procés, en deu frases: «Estem futbolitzant el judici»

Lídia Heredia hace autocrítica: los periodistas compramos y nos conformamos con los relatos. #SalvadosProcés pic.twitter.com/RKcCkpbbJ8 — Salvados (@salvadostv) 24 de març de 2019

"-En Catalunya se dice que el Supremo está en manos de la ultraderecha.

-Si alguien lo ha dicho, se ha encontrado delante quien le diga que no es verdad."#SalvadosProcés pic.twitter.com/wCbCMHIEa3 — Salvados (@salvadostv) 24 de març de 2019

Un nou programa de Salvados sobre el procés català. A l'espai de La Sexta de Jordi Évole ha establert un debat entre diversos periodistes de primera línia: Vicente Valles (Antena 3), Antonio García Ferreras (La Sexta), Mònica Terribas (Catalunya Ràdio), Josep Cuní (Cadena SER) i Lídia Heredia (TV3) per parlar sobre la cobertura del procés independentista i, singularment, sobre el paper dels mitjans públics catalans.1. Els periodistes comprem i acceptem els relats (Heredia).2. "El discurs dominant és el de quina baixa qualitat democràtica hi ha a Espanya. Tinc la sensació que des d'aquí (Catalunya) no es parla de les contradiccions de l'independentisme. Molts catalans no se senten representats per TV3" (Ferreras).3. "Estem futbolitzant el judici. Si algú diu el que vull que digui, és del meu equip. Si no ho fa, se l'ha de linxar" (Cuní).4. "Estar dient sempre que TV3 manipula sempre és el mateix que els independentistes afirmant que La Sexta manipula constantment. I no és certa ni una cosa ni l'altra" (Cuní).5. "El que molts busquen en els mitjans és confirmar el seu punt de vista, no a altres que et puguin canviar l'opinió que tens. La meva recomanació és que obrim una mica la mirada" (Vallés)6. "A Catalunya es diu que el Suprem està en mans de la ultradreta" (Ferreras). "Qui ho diu això? Nosaltres no" (Terribas)7. "Res del que vam dir va ser mentida" -sobre la cobertura de la declaració d'independència- (Terribas)8. "En algun moment els periodistes hem volgut exercir de polítics. Negant-ho, és clar" (Cuní)9. "He obert les mateixes vegades el meu programa amb temes sobre el procés català que sobre la crisi econòmica. Ens oblidem d'això" (Vallés)10. "El procés aguanta malament l'autocrítica. Hem sigut tots massa tolerants. Hem permès que es parlés de referèndum, de feixisme, del 155... No hem de deixar passar ni una" (Heredia)En un moment del debat, Jordi Évole i Mònica Terribas han tingut una enganxada sobre si la periodista catalana s'havia sentit enganyada per com va donar credibilitat a la declaració d'independència del 27 d'octubre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor