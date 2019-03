Una dona ha mort en un accident a l'N-420, a Gandesa

Una dona ha mort i una altra persona ha quedat ferida molt greu este diumenge al vespre en un accident que ha tingut lloc a Gandesa, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L’accident s'ha produït minuts després de les vuit de la tarda al punt quilomètric 803 de la carretera N-420, pel xoc entre dos turismes. La carretera ha quedat tallada i hi estan treballant els equips d'emergències.Este ha estat un cap de setmana negre a les carreteres, on han estat set les persones que hi han perdut la vida.

