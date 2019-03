Tres intoxicats per la mala combustió d'un escalfador de butà a Sant Boi de Llobregat

Tres persones han resultat intoxicades lleus per inhalació de monòxid de carboni per la mala combustió d'un escalfador de butà d'un pis situat al bloc 77 de la Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat.Els Bombers de la Generalitat han estat alertats a les 14.14 d'aquest diumenge i fins al lloc hi han desplaçat tres dotacions que han detectat que no funcionava correctament el regulador de l'ampolla de gas butà. Les tres persones intoxicades han estat evacuades pels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.

