Una quarantena de senadors francesos demanen que França intervingui davant la «repressió» a Catalunya

🔴 41 senadors francesos dels principals grups polítics signen una petició pel “respecte dels drets i llibertats fonamentals a Catalunya”. Denuncien la “repressió de la que són víctimes representants polítics legítims” i “demanen que França intervingui” https://t.co/9EEtwjkGog — Catalan Gov. France (@Catalonia_FR) 24 de març de 2019

41 senadors francesos dels principals grups polítics han signat aquest diumenge una petició per demanar "respecte pels drets i llibertats fonamentals a Catalunya". Al text, denuncien la "repressió" que pateixen "els representants polítics legítims" de Catalunya i demanen que França intervingui. El manifest , que podeu llegir aquí i s'ha fet a iniciativa de François Calvet, Roman Dantec, André Gattolin, Pierre Ouzoulias i Simon Sutour, consta de quatre punts. Exigeixen respecte a les llibertats fonamentals i els drets de Catalunya, sense voler interferir en els problemes polítics d'un altre país i sense prendre partit en la qüestió de la independència. En segon lloc, denuncien la repressió que pateixen els líders independentistes, alguns d'elles empresonats i d'altres a l'exili, "pels seus punts de vista" i per complir el "mandat dels seus votants".Asseguren que es tracta d'una "violació dels drets i les llibertats democràtiques" i lamenten que aquesta situació està sent "subestimada" a França. És per això, diuen en l'últim punt del text, que exigeixen a França i a la Unió Europea que "intervinguin" per restablir les condicions pel diàleg "i trobar solucions polítiques als problemes polítics".

