Manifestació multitudinària a Altsasu per exigir la llibertat dels joves empresonats

Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Altsasu per exigir l'alliberament dels joves empresonats i rebutjar la sentència de l'Audiència Nacional, que els condemna a entre dos i tretze anys de presó per una baralla de bar amb dos agents de la Guàrdia Civil fora de servei. Segons l'organització, Altsasu Gurasoak i Altsasukoak aske, han sortit al carrer unes 60.000 persones, una xifra que el govern espanyol ha rebaixat entre les 35.000 i 50.000.La manifestació ha començat a les 12.15h. a l'entrada del poble sota el lema "No és justícia. Llibertat per als d'Altsasu" i amb les fotos dels vuit acusats. Grans lletres grogues formaven la paraula "Justizia" i mentre avançava la marxa s'han sentit aplaudiments i crits de "Altsasukoak askatu" (llibertat per als d'Altsasu) i "Hau ez da justizia" (això no és justícia). Durant la manifestació, que ha recorregut els carrers del poble, s'han col·locat dotze pancartes que detallen la cronologia del cas i finalment s'ha llegit un manifest.Entre les personalitats polítiques que han donat suport a la manifestació s'ha pogut veure la portaveu del govern de Navarra, María Solana, l'alcalde d'Altsasu, Javier Ollo, i l'alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, així com més membres de l'escena política navarresa i basca. També hi ha assistit el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián i, de fet, durant la marxa s'han pogut veure diverses estelades.En declaracions als mitjans, Edurne Goicoechea, representant de Altsasu Gurasoak, ha denunciat que el judici als joves d'Altsasu no ha estat un judici, sinó una "pantomima", i ha remarcat que "la majoria de jutges" que han vist el cas "tenen condecoracions de la Guàrdia Civil". En aquest sentit, ha assegurat que s'està intentant trobar "una excusa" per mantenir vius "els temps del passat, la tensió i l'angoixa". "Mantenir Euskal Herria com a focus conflictiu permet que hi hagi més interessos polítics i econòmics", ha dit, i ha tornat a demanar l'alliberament immediat dels presos.

