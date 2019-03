FOTOS Unes 10.000 persones tenyeixen Sabadell de colors en el Holi 2019

Els colors han inundat el Parc Catalunya de Sabadell Foto: Juanma Peláez



L'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell ha tornat a vibrar amb el Holi, la festa de tradicions índies que serveix per donar la benvinguda a la primavera. Aquest diumenge, unes 10.000 persones, segons ha informat l'organització a, no s'han deixat perdre una cita que s'ha convertit des de fa uns anys en una de les festes Holi més multitudinàries del sud d'Europa.La cita s'ha celebrat, com és tradicional, en un Parc Catalunya que avui ha gaudit d'un gran diumenge primaveral, i on els ballarins i ballaries del Centre Asana han amenitzat el matí amb danses tradicionals de l'Índia. Els sobres de colors s'han exhaurit als punts de venda del lloc poc abans de les 12.00 hores, moment en què estava previst per el llançament de pols.No obstant, ja des del primera hora els assistents s'han estat llançant la pols els uns als altres, tot omplint-se de colors diversos. No ha estat fins poc després de les 12.15 que s'ha fet el compte enrere i s'ha procedit al llançament oficial, moment en què un núvol s'ha apoderat de l'amfiteatre del Parc Catalunya. Podeu veure totes les fotos de la festa en aquest enllaç

