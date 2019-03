Unes 200 persones inicien una marxa cap a Brussel·les per demanar a Europa que validi l'1-O

Unes 200 persones han iniciat aquest diumenge al matí el Camí per la República a Cervera de la Marenda, marxa que es dirigeix cap a Brussel·les per demanar al Parlament Europeu que "implementi la República Catalana" i perquè el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) intervingui "en el judici al procés", informen en un comunicat aquest diumenge els seus organitzadors.En el seu primer tram, la marxa ha arrencat de l'estació de tren de Cervera de la Marenda, ha seguit per la carretera secundària cap a Cotlliure que van recórrer els exiliats de la Guerra Civil i està previst que acabi a Argelers.Els organitzadors preveuen arribar a Brussel·les d'aquí a 40 dies, recorrent a peu uns 30 quilòmetres diaris en una ruta que passarà per la Casa de la República de Waterloo, on l'expresident Carles Puigdemont els rebrà al costat dels altres polítics catalans instal·lats a Bèlgica.El Camí per la República és una iniciativa de l'activista Rai López, que ha anunciat que portarà amb si durant tot el camí una de les urnes de l'1-O, i 20 persones ja han confirmat que l'acompanyaran fins al final de la marxa.En ocasió de l'inici de la marxa s'ha llançat el manifest Camí per la República, que recull les principals reivindicacions de la marxa i demana als seus participants que recullin signatures a favor seu per "introduir-les a l'urna" quan se sumin a la ruta.

