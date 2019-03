Álvarez de Toledo amenaça amb tancar TV3

La candidata del PPC per Barcelona a les eleccions al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dit que caldrà tancar TV3 si aquesta no "reflecteix amb escrupolós respecte els fonaments democràtics i les opinions de tota la societat".En una visita aquest diumenge al migdia a Sabadell, Álvarez de Toledo ha reivindicat la “neutralitat” de les institucions i de la televisió pública perquè es fonamenten en recursos pagats “entre tots”, ha dit.“O TV3 és de tots o no és de ningú, en el sentit que això s’ha de tancar”, ha resumit la candidata popular, que ha assegurat i criticat que hi ha presentadors i col·laboradors “estrella” que es “passegen amb llaços grocs”. “Volem una televisió que sigui de tots”, ha remarcat.Álvarez de Toledo ha assegurat aquest diumenge que la resposta de Quim Torra als CDR és digne d’un dictador. "Només els caudillos totalitaris diuen ‘Jo soc el poble’”, ha asseverat la candidata del PPC per Barcelona a les eleccions al Congrés dels Diputats, tot defensant que “el poble no és ell, sinó la suma de ciutadans lliures i iguals d’una nació democràtica”.La popular ha subratllat que "ni molt menys, tots els ciutadans s’identifiquen amb el projecte de Torra, que està basat en l’estrangeria, en la divisió i l’empobriment de Catalunya". Al mateix temps, la candidata popular ha advocat per un pacte constitucionalista al Congrés després del 28-A per tal d’"evitar que la ideologia reaccionària, tribalista i segregadora intenti liquidar un estat constitucional".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor