Mor atropellat un ciclista a la N-260 a Martinet

Accident mortal aquest divendres a Alcarràs Foto: Servei Català del Trànsit

Un ciclista ha mort atropellat aquest matí a la N-260 a Martinet. Un vehicle ha envaït el carril contrari i ha atropellat l'home, que ha mort. El conductor ha estat detingut acusat d'un delicte d'homicidi imprudent. Amb aquesta ja són sis les víctimes mortals a la carretera des de divendres.D'altra banda, un home de 46 anys ha mort i tres joves han resultat ferits de poca gravetat aquest dissabte a la nit a la C-65 a Cassà de la Selva (Gironès). Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident ha passat cap a tres quarts de deu de la nit. La víctima mortal és un home que, segons diversos testimonis, conduïa de forma agressiva i temerària. A l'altre vehicle hi anaven tres joves que han resultat ferits de poca gravetat.Divendres van morir dues persones en accidents diferents. U na a Alcarràs (Segrià), on van resultar ferides tres persones més , i una altra a Tarragona . Ahir dissabte s'hi van sumar dues víctimes mortals més en accidents de trànsit, les dues en sinistres al Baix Montseny: un motorista a Llinars del Vallès i un ciclista de 85 anys a Arbúcies.Un motorista va morir ahir al matí a Llinars del Vallès (el Vallès Oriental). El Servei Català del Trànsit va informar que el sinistre s'havia produït al punt quilomètric 49,5 de la C-35. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 11:15 h. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir un xoc frontal entre una motocicleta i un camió, amb el resultat de la mort del conductor de la motocicleta. La víctima tenia 69 anys i les primeres informacions dels Mossos apunten a la somnolència o a una malaltia sobtada. Un ciclista de 85 anys ha mort aquest dissabte després de xocar contra un turisme quan circulava per l'Eix Transversal a l'alçada d'Arbúcies (Selva). L'accident va passar a dins d'un dels túnels, en concret, al de Joanets, pels volts de les dues de la tarda, quan per causes que s'estan investigant, la víctima va topar contra el vehicle, al punt quilomètric 212 de la C-25. Com a conseqüència del xoc el ciclista va morir, malgrat els esforços dels Serveis d'Emergències Mèdiques per salvar-li la vida.

