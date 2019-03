Mor una dona atropellada mentre esperava el bus al cementiri de Sabadell

Una dona de 87 anys ha mort aquest migdia mentre esperava el bus a la parada del cementiri de Sabadell. Una altra dona ha resultat ferida greu i ha hagut de ser traslladada a l'hospital Parc Taulí de la ciutat.El sinistre s'ha produït quan un vehicle ha sortit de la via en un revolt, per causes que es desconeixen. Acte seguit, ha impactat contra la parada del bus, on es trobaven les dues dones esperant després de fer una visita al cementiri.Fins el lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Policia Municipal i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), així com la jutgessa que ha ordenat l'aixecament del cos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor