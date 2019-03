Calvo crida el Govern a «deixar-se de llaços» i tornar «a la realitat»

La vicepresidenta del govern espanyol i ministra de Presidència, Carmen Calvo, ha emplaçat el Govern a "deixar-se de llaços" i posar els peus a terra "on estan els problemes". "Deixeu-vos d'entelèquia i baixeu a la realitat", els ha recomanat en l'acte de proclamació de la candidata del PSC a l'Hospitalet de Llobregat, Nuria Marín.En la mateixa línia, Calvo ha defensat que els socialistes reuneixen la "prudència amb valentia" per actuar a Catalunya entre els "separatistes i separadors". "Mai som covards", ha afirmat Calvo, que alhora ha carregat contra "les dretes" que ja presenten l'aplicació de l'article 155 com una "amenaça" i "permanent no revisable".D'altra banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que el 28-A és la tria "fàcil" entre "Pedro Sánchez o les dretes". A més, ha dit que Catalunya "ho té tot" excepte un Govern. Calvo també ha alertat que entre les propostes de la dreta "que posa en dubte la violència de gènere" i els que "treuen i posen pancartes" la política acabarà a l'era dels Picapedra.

