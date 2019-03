VÍDEO «El teu llegat continua»: el Barça recorda Cruyff tres anys després de la seva mort

Tal dia com avui de l'any 2016 moria Johan Cruyff a Barcelona als 68 anys per culpa d'un càncer. La notícia va commocionar el món del futbol i, especialment, el Barça. L'exfutbolista i exentrenador holandès va inculcar un estil al club català que encara perdura a dia d'avui i dota d'identitat el futbol del Barça. Entre els seus principis, la possessió, el joc de posició i el futbol ofensiu. Tot plegat, per una senzilla raó: "Si tu tens la pilota, el rival no et pot fer gol".Amb motiu del tercer aniversari de la mort de Cruyff, el Barça l'ha homenatjat a ell i al seu model a través d'un vídeo a les xarxes socials. Amb el lema "Tres anys sense tu. I el teu llegat continua", el vídeo repassa alguns dels conceptes clau del futbol del geni holandès amb imatges del primer equip del Barça i de les categories inferiors.

