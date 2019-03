Les acusacions i la defensa de Benítez negocien un pacte abans del judici del «cas Maristes»

El judici contra Joaquim Benítez, el professor d’Educació Física acusat d’abusar durant dècades d’alumnes de l’escola marista de Sants-les Corts de Barcelona, es podria anul·lar en cas que les acusacions i la defensa del suposat pederasta arribin a un acord. El judici del cas Maristes, que va destapar els abusos sexuals a menors en institucions catòliques, arrenca demà a l'Audiència de Barcelona. Segons ha explicat al programa El Suplement de Catalunya Ràdio Manuel Barbero, el pare d’un noi que hauria estat víctima dels abusos sexuals del professor, aquest pacte implicaria rebaixar els anys de condemna a canvi de que Benítez declari “en seu judicial” per explicar “el que va passar”. Barbero ha explicat que per ell ja “seria un èxit” si el seu fill no hagués de testificar. Amb tot, ha assegurat que és molt difícil que les parts arribin a un acord.“Arribar a un pacte no significa tirar-ho tot per la finestra, significa que el meu fill no hagi de testificar”, ha explicat Barbero que ha detallat que el seu fill encara arrossega seqüeles pels abusos que va patir. Actualment té 24 anys però “té por de sortir sol al carrer, no té la seguretat suficient per anar a un treball, té un trastorn del son i té alguna addicció”.El pare, que va ser el que va fer la primera denuncia contra Benítez per haver abusat del seu fill, ha explicat que s’ha sentit abandonat per les institucions i l’administració. L’home ha mostrat decepció i enuig cap als maristes, als quals considera culpables d’encobrir des dels anys 80 tots els abusos comesos a les seves escoles. Una actitud, que segons Manuel Barbero, continuen mantenint.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor