Temperatures a la baixa de cara a la setmana vinent

Les bones temperatures d'aquest primer cap de setmana de Primavera tendiran a anar a la baixa aquesta propera setmana. Per bé que no es preveu un descens pronunciat dels termòmetres, el clima s'anirà moderant i les màximes no arribaran a les cotes assolides aquest dissabte i diumenge, que en alguns punts del país han arribat als 27 graus.Així, la màxima que es preveu a Catalunya seria de 23 graus mentre que la mínima podria fregar els 0 graus. No es contempla l'aparició de pluges encara que alguns indrets al Pre-Pirineu i a les comarques del nord del país s'hi poden formar nuvolades que podrien arribar a descarregar de manera puntual.

