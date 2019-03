VÍDEOS L'advertència de Salellas que pot posar contra les cordes Marchena

"Quan Marchena actua com quan ho va fer amb Trapero corre el risc que es pensi que el Tribunal ja ha perdut la seva imparcialitat" Benet Salellas (advocat de l’equip de la defensa de Cuixart) #FAQSpeixospacíficsTV3 ▶️ https://t.co/Nv14F4mVJ7 #JudiciTV3CatRàdio pic.twitter.com/7yA7Up56CG — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 23 de març de 2019

"Es vulneren els drets dels acusats perquè no se'ns permet contrastar la credibilitat dels testimonis sense els vídeos. El tribunal vol eliminar el context" Benet Salellas (advocat de la defensa de Cuixart) #FAQSpeixospacíficsTV3 ▶️ https://t.co/Nv14F4mVJ7 #JudiciTV3CatRàdio pic.twitter.com/C8UFPD89y0 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 23 de març de 2019

"Marchena vol que el relat esbiaixat del tot el que va passar a la tardor del 2017 a Catalunya sigui el que es veu a la Sala" Benet Salellas (advocat de l’equip de la defensa de Cuixart) #FAQSpeixospacíficsTV3 ▶️ https://t.co/Nv14F4mVJ7 #JudiciTV3CatRàdio pic.twitter.com/1nOlcfMF9M — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 23 de març de 2019

L'advocat de Jordi Cuixart, Benet Salellas, ha criticat amb duresa Manel Marchena pel comportament que va tenir en l'interrogatori del major dels Mossos Josep Lluís Trapero. Aquell dia, la Fiscalia va voler preguntar per les reunions prèvies a l'1-O i Marchena, en un primer moment, ho va impedir. Després, al final de l'interrogatori, va ser ell qui va fer la pregunta, per boca del tribunal. "El tribunal corre el risc que tothom vegi que ha perdut la imparcialitat necessària i que està ubicat en una estratègia que busca un resultat concret. L'actuació de Marchena pot comprometre la seva imparcialitat", ha apuntat.També ha revelat un element de l'estratègia de Marchena i el tribunal que jutja els presos per mirar de justificar una futura condemna. Salellas ha dit que es vol "eliminar el context" en un judici que es "tendeix tota l'estona cap a la condemna". "Sense el context dels materials audiovisuals, la societat està perdent les pautes per interpretar el que passa", ha dit el lletrat.I per què ho fa, això? Salellas ha explicat que Marchena vol que "el relat esbiaixat que ja existeix a la societat espanyola" sobre el que va passar la tardor del 2017 sigui el que es veu a la sala. "Nosaltres podríem neutralitzar els testimonis de les acusacions amb l'exhibició de vídeos, Marchena altera les regles del joc i passa una cosa tan inaudita com que no puguem entrar material audiovisual i fins i tot documents en PDF", ha denunciat.Pel que fa a la sisena setmana, Salellas ha dit que "la mentida de la Guàrdia Civil ha estat més que evident" i ha lamentat les dificultats que ha posat Marchena per poder "contrastar i fer aflorar la veritat a la sala". "Ens ha provocat molta tensió amb el tribunal".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor