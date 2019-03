L'expresident Carles Puigdemont donarà a la presó de Neumünster un centenar de llibres d'autors catalans traduïts a l'alemany, segons ha informat el diari Frankfurter Allgemeine i ha pogut confirmar l'ACN.Un any després de ser detingut a Schleswig-Holstein, Puigdemont tornarà al centre penitenciari de Neumünster, on va estar reclòs durant 12 nits, del 25 de març al 6 d'abril del 2018, i farà lliurament del centenar de llibres per a la biblioteca de la presó.Segons apunta el diari alemany, la directora del centre, Yvonne Radetzki, hauria confirmat l'acte, tot refusant fer qualsevol comentari.

