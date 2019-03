VÍDEO Rahola esclata contra Buch i els Mossos

👉 @RaholaOficial sobre la retirada dels llaços grocs: "Vaig sentir molta vergonya amb algunes actuacions dels Mossos, necessitem que el conseller Buch ens digui si hi ha hagut excessos" #FAQSpeixospacíficsTV3 ▶️ https://t.co/Nv14F4mVJ7 pic.twitter.com/W8EWKOJSkF — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 23 de març de 2019

L'actuaició dels Mossos aquesta setmana amb els llaços grocs no ha agradat a tothom. Pilar Rahola, al Preguntes freqüents de TV3, ha fet evident aquest malestar amb la policia catalana i el conseller d'Interior, Miquel Buch. "La policia no entra a les escoles. Què s'han cregut?", ha dit a la periodista. I ha qüestionat que l'ordre de la Junta Electoral impliqués obrir armaris, calaixos, tapar amb pintura murals dels nens o queixar-se del groc. "Això forma part del què havien de fer?", s'ha preguntat.I referint-se al conseller Miquel Buch, Rahola ha dit que caldrà donar explicacions perquè ella va sentir "vergonya". "Necessitem que el conseller ens digui si hi ha hagut excessos. Volem saber els detalls de la investigació. Ahir vaig sentir vergonya pels Mossos d'Esquadra", ha etzibat.

