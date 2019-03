El tripartit de dreta s'enfonsaria al 28-A, segons «El País»

El tripartit de dretes, Partit Popular, Ciutadans i Vox, s'enfonsaria a les eleccions generals espanyoles del 28-A i les guanyaria el PSOE de Pedro Sánchez. Així ho assenyala una nova enquesta electoral d'El País , que escenifica una victòria contundent dels socialistes, que tindrien la capacitat de pactar tant amb Podem com amb els independentistes per a formular un pacte de govern.El PSOE aconseguiria 122 diputats, augmentant la xifra dels 85 actuals. En segona posició quedaria Pablo Casado, on els populars perdrien gairebé la meitat, passant a tenir 76 escons dels 137 actuals. Ciutadans gairebé doblaria resultats, aconseguint 55 dels 32 que en té ara i Unidas Podemos seria la formació amb més caiguda, passant de 71 a 40 diputas. La formació d'ultradreta de Santiago Abascal entraria amb força al Congrés dels Diputats, amb 31 diputats.El diari madrileny no escenifica quina quantitat de vots tindrien els partits independentistes, nacionalistes o altres formacions d'arreu de l'Estat, on cataloga amb 26 diputats per a aquestes. Només destaca que ERC s'emportaria un 4,1% dels vots.

