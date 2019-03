FOTOS L'antifeixisme i l'antiracisme es manifesta a Barcelona contra Vox

En el manifest també s'ha denunciat l'augment del masclisme i de la LGTBIfòbia. A la manifestació hi ha assistit el conseller de Treball i Afers Socials, Chakir el Homrani; Gerardo Pisarello (ECP) o els diputats al Parlament Ferran Pedret (PSC), Francesc de Dalmases (JxCat), Natàlia Sánchez (CUP) o Joan Josep Nuet, entre d'altres. Marcel Mauri, d'Òmnium, i Javier Pacheco (CCOO) i Camil Ros (UGT) també han participat en la protesta.

Líders de la ultradreta, criticats a la manifestació Foto: Bernat Cedó Unes 3.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat a Barcelona amb el lema "Aturem l'extrema dreta. Stop Vox", convocada per Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR). La protesta s'ha fet en el marc de la mobilització mundial "Un món contra el feixisme i el racisme" i una setmana abans de la protesta a la ciutat de la formació de Santiago Abascal.En el manifest també s'ha denunciat l'augment del masclisme i de la LGTBIfòbia. A la manifestació hi ha assistit el conseller de Treball i Afers Socials, Chakir el Homrani; Gerardo Pisarello (ECP) o els diputats al Parlament Ferran Pedret (PSC), Francesc de Dalmases (JxCat), Natàlia Sánchez (CUP) o Joan Josep Nuet, entre d'altres. Marcel Mauri, d'Òmnium, i Javier Pacheco (CCOO) i Camil Ros (UGT) també han participat en la protesta.La manifestació, on no hi ha hagut incidents, ha començat als Jardinets de Gràcia i ha baixat per Passeig de Gràcia fins a Gran Via de les Corts Catalanes, on s'ha fet la lectura dels manifests. La protesta ha acabat amb un to molt festiu, amb cançons que han reivindicat que no es faci "ni un pas enrere" o l'emblemàtic cant antifeixista 'Bella ciao'.



Vox, un perill real



El portaveu de l'UCFR Daniel Celma ha assegurat que la protesta serveix per "assenyalar" un "perill real" com Vox. Ha avisat que la manifestació és "l'inici d'una campanya contra l'extrema dreta". "Som el 99% de les persones i ells, l'extrema dreta, són tan pocs que les masses de gent han d'acabar amb el seu missatge, tant al carrer com a les institucions", ha apuntat el portaveu de l'organització.



Celma ha dit que l'objectiu és que els partits d'extrema dreta "desapareguin" i ha negat que fer una manifestació contra Vox els doni més repercussió. "Creiem que el que no és necessari és donar-los veu perquè expressin els seus arguments", ha dit el portaveu de l'UCFR, que ha subratllat que no s'ha de "deixar espai" als partits d'extrema dreta perquè "argumentin".



El Homrani demana convivència



El conseller de Treball i Afers Socials, Chakir el Homrani, ha reivindicat des de la manifestació contra l’extrema dreta a Barcelona que la solució “sempre és la convivència i la interacció” i que passa per valorar “la diversitat”. Des de la manifestació, el conseller ha assegurat en declaracions als mitjans que la societat no vol deixar “cap espai als elements racistes i xenòfobs”.



La CUP es posiciona com "el pitjor malson de Vox"



La diputada de la CUP Natàlia Sánchez ha avisat a Vox i al seu líder, Santiago Abascal, que els antifeixistes seran "el seu pitjor malson". Des de la manifestació de Barcelona per frenar l'auge de l'extrema dreta, Sánchez ha afirmat que el moviment antifeixista estarà "als carrers" però també a les eleccions municipals, on reclama que es construeixin "dics de contenció" contra "aquest feixisme que puja i que es pretén blanquejar o normalitzar".



La diputada de la formació anticapitalista ha criticat l'augment de l'extrema dreta i la "sobrerepresentació" de Vox als mitjans de comunicació.

Pancartes contra el racisme i el feixisme a Barcelona Foto: Bernat Cedó

El diputat de JxCAT al Parlament Francesc de Dalmases ha demanat aquest dissabte "no blanquejar l'altra ultra dreta focalitzant només en l'ultra dreta de Vox" durant la manifestació contra l'auge de l'extrema dreta i el racisme que ha recorregut el centre de Barcelona. De Dalmases ha dit que els "preocupa" que s'hagi centrat la protesta en aquesta formació perquè ha apuntat que "malauradament" l'ultra dreta està també "a les institucions jurídiques, a les polítiques de l'Estat espanyol, als jutjats i al parlament espanyol".El primer tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha afirmat des de la manifestació contra l'auge de l'extrema dreta de Barcelona que aquest és un acte contra Vox però també contra "tota l'extrema dreta que assumeix el seu discurs, com PP i Cs". Pisarello ha reivindicat Barcelona com una ciutat "antiracista, oposada al feixisme i a l'extrema dreta" i ha alertat que l'extrema dreta "´és perillosa".En aquest sentit, ha fet una crítica als candidats a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls i també a Jaume Collboni per "la barbaritat" de comparar Vox i CUP. "És un acte de frivolitat i irresponsabilitat", ha carregat.

