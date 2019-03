La CUP rebutja confrontar les formacions independentistes el 28-A i anuncia que no cridarà a l'abstenció

La CUP ha decidit aquest dissabte en Consell Polític que no confrontarà les formacions independentistes i d'esquerres que participin de les eleccions generals i que tampoc no cridarà a l'abstenció.La formació anticapitalista, que ha refermat la seva negativa a concórrer al 28-A, ha demanat a Front Republicà (la coalició abanderada per Poble Lliure, un dels moviments interns de la CUP) que eviti incorporar "candidats municipals, càrrecs electes i càrrecs orgànics" en les seves llistes per a les eleccions generals. Alhora, els anticapitalistes han ratificat la seva aposta pel municipalisme per obrir "un nou camí cap a l'autodeterminació, la sobirania i la reconstrucció d'un país trencat per la crisi".